I pronostici di sabato 14 dicembre: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga, Ligue 1

I pronostici di sabato 14 dicembre, scendono in campo tutti i principali campionati: Serie A, Bundesliga, Liga, Ligue 1 e Premier League.

La quindicesima giornata di Serie A prosegue questo sabato con altre tre partite: trasferte non semplici per Atalanta e Napoli contro Cagliari e Udinese, impegno casalingo ampiamente alla portata per la Juventus contro il Venezia in piena zona retrocessione.

In Premier League vittorie interne altamente probabili per Liverpool e Newcastle contro Fulham e Leicester, in Eredivisie il Feyenoord dopo la bella prova offerta in Champions League punta a ripetersi contro l’Heracles.

I pronostici sulle altre partite

Il Veggente ha inoltre scelto queste partite da “over 2,5” e “gol” (entrambe le squadre segnano): Borussia Monchengladbach-Kiel, Mainz-Bayern Monaco e St. Pauli-Werder Brema di Bundesliga, Maiorca-Girona di Liga, Heerenveen-PSV di Eredivisie e Nottingham-Aston Villa di Premier League.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Marsiglia-Lille, Ligue 1, ore 17:00

Vincenti

Liverpool (in Liverpool-Fulham, Premier League, ore 16:00)

(in Liverpool-Fulham, Premier League, ore 16:00) Newcastle (in Newcastle-Leicester, Premier League, ore 16:00)

(in Newcastle-Leicester, Premier League, ore 16:00) Juventus (in Juventus-Venezia, Serie A, ore 20:45)

(in Juventus-Venezia, Serie A, ore 20:45) Feyenoord (in Feyenoord-Heracles, Eredivisie, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Borussia Monchengladbach-Kiel , Bundesli ga , ore 15:30

, Bundesli , ore 15:30 Mainz-Bayern Monaco , Bundesliga , ore 15:30

, , ore 15:30 Heerenveen-PSV, Eredivisie, ore 18:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

St. Pauli-Werder Brema , Bundesliga, ore 18:30

, Bundesliga, ore 18:30 Nottingham-Aston Villa , Premier League, ore 18:30

, Premier League, ore 18:30 Maiorca-Girona, Liga, ore 16:15

Comparazione quota totale (OVER 2.5 + GOL): 15.21 GOLDBET ; 14.77 SNAI; 15.21 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• Atalanta vincente e almeno un gol per squadra in Cagliari-Atalanta, ore 15:00