Colpo di scena Ferrari, UFFICIALE: smentita durissima

Colpo di scena Ferrari: il comunicato UFFICIALE fa chiarezza su alcune indiscrezioni clamorose. La smentita è durissima

Da meno di una settimana si è concluso il Mondiale con un’altra delusione per la Ferrari. Sì, perché se andarci vicino conta solo a bocce, una scuderia come quella di Maranello, la più affascinante dentro al Circus, non può evidentemente essere felice per il terzo posto di Leclerc nella classifica piloti e di quello della squadra nella classifica Costruttori. Insomma, una stagione da dimenticare.

Qualcosa però di buono ha lasciato e lascerà il 2024: una cosa su tutte, ovviamente. Il fatto che nel 2025 ci sarà Hamilton dentro la Rossa è qualcosa di unico. Vabbè, ma questo sono discorsi che già conosciamo e che aspettiamo solo di vedere dal vivo, qui parliamo invece di quelle che sono state alcune indiscrezioni arrivare direttamente dal Giappone, e precisamente dalla testa Auto Sport Web, che parlavano di una separazione clamorosa dentro la scuderia di Maranello. Ma nello spazio di pochissimo tempo è arrivato un comunicato ufficiale con una smentita durissima.

Colpo di scena Ferrari, UFFICIALE: la smentita della Brembo

Lo spiffero parlava di una separazione tra la Brembo e la Ferrari. La prima, un’azienda bergamasca produttrice di impianti frenanti, ha però emesso dopo aver letto la notizia una durissima nota stampa per smentire il tutto. Si è parlato, nell’articolo della fonte citata prima, che la rottura provenisse dal fatto che non sarebbe stato visto di buon occhio l’arrivo di Hamilton. La realtà dei fatti, però, è diversa, e racconta questo.