Atletico Madrid-Getafe, Liga: streaming, formazioni, pronostico

Atletico Madrid-Getafe è una partita valida per la diciassettesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 14:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Ad un solo punto dal Real Madrid secondo, a tre punti dal Barcellona prima. E, in tutto questo, anche una partita da recuperare. L’Atletico Madrid di Simeone è una delle squadre più in forma in Europa: sia in campionato che in Champions League sta dimostrando di avere le carte in regola per arrivare in fondo, e da protagonista, in tutte le manifestazioni.

Sì, l’avvio è stato un po’ stentato e su questo ci possono essere pochissime discussioni, ma quando il Cholo ha trovato la quadra, allora la squadra ha inserito la marcia giusta: non solo sotto il profilo fisico, l’Atletico, corre il doppio degli avversario – i dati sono evidenti – ma anche sotto il profilo mentale dimostra di essere sempre, fino ed oltre il 90esimo minuto, dentro il match. Un marchio di fabbrica, questo, dell’allenatore argentino, ormai oltre i dieci anni dentro il club e che vuole tornare a vincere qualcosa come successo un po’ di stagioni fa.

Evidente che per tutti questi motivi, contro il Getafe, non ci dovrebbero essere discussioni su chi si porterà a casa la vittoria finale. Sono undici le vittorie di fila dei madrileni, sono quattro, comunque, nelle ultime cinque partite per la formazione ospite. Che sì, sta assai bene, ma due vittorie di questo ruolino sono arrivate con due formazioni di categoria inferiore nella Coppa del Re. Fanno morale, è vero, ma è troppo poco, altrettanto vero, per mettere paura ai Colhoneros.

Come vedere Atletico Madrid-Getafe in diretta tv e streaming

La sfidaAtletico Madrid-Getafe, valida per la diciassettesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 14:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Atletico Madrid è quotata a 1.38 su Goldbet e Lottomatica e a 1.38 Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Poche discussioni sulla vittoria finale. Atletico troppo in palla per fermarsi in questo momento. I tre punti, per gli uomini di Simeone, sono davvero assicurati.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Getafe

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Gimenez, Lenglet, Galan; Simeone, de Paul, Barrios, Gallagher; Griezmann, Alvarez.

GETAFE (4-4-2): Soria; Iglesias, Alderete, Djene, Rico; Nyon, Arambarri, Milla, Gomez; Uche, Rodriguez.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1