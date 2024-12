Cagliari-Atalanta, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Cagliari-Atalanta è una partita valida per la sedicesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Per la prima volta nella sua storia l’Atalanta guarda tutti dall’alto verso il basso dopo le prime 15 giornate di campionato. Un altro piccolo “record”, se così vogliamo e possiamo definirlo, che dimostra quanto sia cresciuta nell’ultimo decennio la Dea, ormai matura per poter puntare ad un traguardo importante come lo scudetto, fino a pochi anni fa vera e propria fantascienza.

I nerazzurri si sono presi pure lo scalpo del Milan, piegato 2-1 a Bergamo da un gol del solito Lookman: nona vittoria di fila. E gli uomini di Gian Piero Gasperini non sono usciti ridimensionati neanche dal match di Champions League con il Real Madrid: i Blancos hanno avuto la meglio al termine di un pirotecnico 2-3 ma l’Atalanta non è apparsa assolutamente inferiore ai campioni d’Europa in carica, che come era già avvenuto nella sfida di Supercoppa Europea la scorsa estate l’hanno spuntata grazie alle individualità (in gol Mbappé, Vinicius e Bellingham). La Dea, una volta smaltita la fatica per l’impegno europeo, dovrà dimostrare di non soffrire di vertigini. La trasferta di Cagliari, infatti, nasconde non poche insidie: gli uomini di Davide Nicola si sono appena arresi di misura alla Fiorentina (1-0), ma prima di Firenze avevano collezionato tre risultati positivi (due pareggi con Milan e Genoa e vittoria nello scontro diretto con il Verona) e potrebbero creare più d’un grattacapo alla nuova capolista della Serie A.

Cagliari-Atalanta: le ultime notizie sulle formazioni

Nicola dovrebbe modificare qualcosa rispetto alla gara di Firenze. Sulla trequarti Gaetano appare favorito nel ballottaggio con Viola, mentre Luvumbo tornerà dal 1′ facendo arretrare di qualche metro Augello (l’ex Samp contro la Fiorentina ha giocato da esterno alto). L’altro duello è in mediana tra Makoumbou e Adopo.

Gasperini spera di riavere Zappacosta e Cuadrado, al momento gli unici indisponibili insieme al lungodegente Scamacca. Per il resto, appare scontato qualche cambio: davanti Retegui potrebbe partire nuovamente dalla panchina e si va verso un attacco “leggero” formato da De Ketelaere e Lookman.

Come vedere Cagliari-Atalanta in diretta tv e in streaming

La sfida tra Cagliari e Atalanta, in programma sabato alle 15:00 all’Unipol Domus di Cagliari, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Atalanta è quotata a 1.55 su Goldbet e Lottomatica e a 1.53 su Snai. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 1.57 su Goldbet e Lottomatica e a 1.55 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Prima della sconfitta rimediata sull’isola lo scorso aprile, l’Atalanta aveva collezionato quattro successi di fila a Cagliari, mentre l’ultimo pareggio tra queste due squadre risale al lontano 2013. La Dea è favorita e non dovrebbe risentire più di tanto dell’impegno europeo ma è probabile che i rossoblù riescano a segnare almeno una rete: previsti più di 2 gol complessivi.

Le probabili formazioni di Cagliari-Atalanta

CAGLIARI (4-2-3-1): Sherri; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Makoumbou, Marin; Deiola, Gaetano, Luvumbo; Piccoli.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Koussonou, Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Lookman.

Il Cagliari riuscirà a segnare almeno un gol? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-2