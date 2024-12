Clamoroso Sinner negli spogliatoi: rivelazione da brividi

Clamoroso Sinner negli spogliatoi: il numero uno del mondo si conferma il migliore anche fuori dal campo. La rivelazione è da brividi

Quando scende in campo dà l’impressione di essere imbattibile. Ma non solo dentro quel rettangolo che gli sta regalando enormi soddisfazioni, anche fuori, Jannik Sinner, ha dimostrato e dimostra di essere il numero uno.

Nonostante sia finito nell’occhio del ciclone per quello che è successo ad agosto, con la positività al Clostebol ancora sotto la lente d’ingrandimento del Tas di Losanna, Jannik almeno in pubblico non ha mai perso la pazienza e non ha mai perso quella sua gentilezza che lo fa essere amato da tutti. Anche a Cincinnati, nel mezzo della bufera, il numero uno del mondo ha dimostrato di possedere un lato umano che non è da tutti. La rivelazione è arrivata dal diretto protagonista del fatto.

Clamoroso Sinner: ecco cosa è successo

Alex Michelsen, giovane tennista americano, ha giocato due partite contro Sinner nello spazio di poche settimane nell’estate passata. Ha perso due volte, evidente, visto che lui al momento è il numero 41 al mondo, ma lo stesso Michelsea ha raccontato che a Cincinnati Sinner “gli chiedeva troppo scusa”.

“Abbiamo parlato molto a Cincinnati. Lui ha vinto quel torneo, io sono rimasto lì perché sono andato avanti in doppio arrivando in finale. Quindi lo vedevo tutti i giorni nello spogliatoio. E’ anche successa una cosa spiritosa e mi ha detto che in verità gli stavo chiedendo scusa troppo spesso perché cercavo di confrontarmi con lui – ha detto il classe 2004 –. Capiva che stavo cercando dei consigli, che lo seguivo, che cercavo di parlargli e metterlo alla prova su certe cose e mi ha detto di non chiedergli scusa. E mi ha detto sono cose positive, non devi chiedermi scusa, è davvero un ragazzo molto gentile“. Un’ulteriore dimostrazione, insomma, di quello che è in grado di fare Sinner. Che in campo è un martello, e che non ha pietà di nessuno, ma che fuori dal campo, nonostante la giovanissima età, è uno di quello che cerca di dare consigli. Un numero uno in assoluto. Ma non lo scopriamo di certo oggi.