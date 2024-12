Villarreal-Betis e Real Sociedad-Las Palmas, Liga: pronostico

Villarreal-Betis e Real Sociedad-Las Palmas sono valida per la diciassettesima giornata della Liga e si giocano domenica alle 18:30: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Sono due le sconfitte di fila per il Villarreal che, nonostante questo, mantiene ancora il quinto posto in classifica nel campionato spagnolo. Il sottomarino giallo ha iniziato alla grande la stagione a differenza del Betis che, però, adesso sembra proprio essere una squadra in ripresa.

Gli uomini di Pellegrini infatti – che in Spagna è stato anche messo in discussione – vengono da tre risultati utili di fila, ottimi non solo a ridare morale ad un gruppo che sembrava perso ad un certo punto della stagione, ma ottimi anche per avvicinare una squadra importante alle zone nobili della classifica. Momenti tutt’altro che simili, insomma, quelli che stanno attraversando le due formazioni, quindi se andassimo solo ad analizzare questo evidente che ci sarebbe una squadra favorita. Ma c’è il fattore campo da tenere in considerazione, quindi il nostro pronostico ve lo diciamo sotto.

Se nella prima partita analizzata in questo articolo potrebbe davvero succedere di tutto, non ci sono invece possibilità di scossoni nel match tra la Real Sociedad e il Las Palmas: la truppa di Alguacil, vincente senza problemi anche in Europa League, ha tutte le carte in regola per fare bottino pieno. E anche in questo caso, visto quelli che sono gli andamenti delle partite, il fattore campo potrebbe rivelarsi molto, molto, decisivo. Sì, l’affermazione dei padroni di casa non è minimanente in discussione.

Come vedere Villarreal-Betis e Real Sociedad-Las Palmas in diretta tv e streaming

Le sfide Villarreal-Betis e Real Sociedad-Las Palmas, valide per la diciassettesima giornata della Liga spagnola, sono in programma domenica alle 18:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico Villarreal-Betis

Gara da almeno una rete per squadra, questa. E gara che alla fine dei novanta minuti potrebbe finire in pareggio per tutto quello che vi abbiamo raccontato all’inizio di questo articolo.

Le probabili formazioni

VILLARREAL (4-4-2): Conde; Kiko, Albiol, Costa, Bernat; Pino, Comesana, Parejo, Baena; Gueye, Barry.

BETIS (4-2-3-1): Vieites; Sabaly, Bartra, Llorente, Perraud; Flores, Altimira; Avila, Lo Celso, Ezzalzouli; Vitor Roque.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1