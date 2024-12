I pronostici di venerdì 13 dicembre: Serie A e B, Bundesliga, Liga, Ligue 1

I pronostici di venerdì 13 dicembre, ci sono gli anticipi di Serie A e B, Bundesliga, Liga e Ligue 1, in campo anche Eredivisie ed Eerste Divisie.

La sedicesima giornata di Serie A prende il via con la sfida tra il sorprendente Empoli decimo in classifica e il Torino deludente nell’ultimo periodo: solo grazie agli undici punti conquistati nelle prime cinque giornate la squadra di Vanoli non si ritrova in piena zona retrocessione.

Il soporifero 0-0 di sabato scorso a Marassi con il Genoa ha fotografato il momento complicato della squadra granata che non vince da sei giornate – solo due punti conquistati in questo frangente – e che, aspetto ancora più preoccupante, ha praticamente smesso di segnare dopo l’infortunio occorso al suo cannoniere Zapata. Senza il colombiano la produzione offensiva dei granata è calata vertiginosamente, un gol segnato in sei turni di campionato.

In queste condizioni fare bottino pieno sul campo dell’Empoli appare assai difficile, in una partita in cui il numero di gol complessivo difficilmente sarà superiore a tre.

I pronostici sulle altre partite

Un’altra partita in cui sarà difficile vedere un alto numero di gol è lo spareggio salvezza di Liga tra Valladolid e Valencia, mentre l’anticipo di Bundesliga tra Friburgo e Wolfsburg promette maggiore spettacolo.

Vittoria interna probabile per il Tolosa in Ligue 1 contro il St. Etienne, mentre in Serie B il Pisa dovrebbe quanto meno evitare la sconfitta contro il Bari in una partita da almeno due gol complessivi.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X+OVER 1,5 in Pisa-Bari, Serie B, ore 20:30

Vincenti

Empoli o pareggio (in Empoli-Torino, Serie A, ore 20:45)

(in Empoli-Torino, Serie A, ore 20:45) Friburgo (in Friburgo-Wolfsburg, Bundesliga, ore 20:30)

(in Friburgo-Wolfsburg, Bundesliga, ore 20:30) Tolosa (in Tolosa-St. Etienne, Ligue 1, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Den Bosch-Jong PSV , Eerste Divisie, ore 20:00

, Eerste Divisie, ore 20:00 Excelsior-Volendam , Eerste Divisie, ore 20:00

, Eerste Divisie, ore 20:00 Telstar-Helmond, Eerste Divisie, ore 20:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

De Graafschap-Cambuur , Eerste Divisie, ore 20:00

, Eerste Divisie, ore 20:00 Oss-Jong Ajax , Eerste Divisie, ore 20:00

, Eerste Divisie, ore 20:00 Friburgo-Wolfsburg, Bundesliga, ore 20:30

Il “clamoroso”

• 2+UNDER 3,5 in Valladolid-Valencia, Liga, ore 21:00