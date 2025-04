Pronostico Como-Torino: cambia il copione rispetto all’andata

Como-Torino è una partita della trentaduesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

La vittoria nel derby lombardo con il Monza, la prima dopo quattro giornate di astinenza, ha di fatto sancito la salvezza del Como, nonostante bisognerà attendere ancora qualche giornata prima del verdetto della matematica. Ci sono ancora tanti punti in palio ma la sensazione è che basti davvero poco, ai lariani, per essere sicuri di giocare in Serie A anche il prossimo anno: a quota 33, con un divario di ben 9 lunghezze sulla terzultima, la retrocessione è praticamente scongiurata.

Ed allora Cesc Fabregas, libero da pressioni di classifica, potrà dunque dedicarsi maggiormente a quel “gioco” che è stato il marchio distintivo della sua squadra finora, sempre propositiva e coraggiosa contro qualsiasi avversario, comprese le big del campionato. Se dovesse restare sulla panchina del Como, infatti, l’allenatore catalano chiederà alla sua ricchissima ed ambiziosa proprietà di alzare ulteriormente l’asticella per provare magari a centrare una storica qualificazione europea già nella prossima stagione. Discorso simile per il Torino, prossimo avversario dei lombardi. I granata hanno vissuto alti e bassi ma la “prima” di Paolo Vanoli sulla panchina del club del capoluogo piemontese è stata nel complesso positiva. Il Toro è cresciuto soprattutto nell’ultimo periodo, grazie agli innesti arrivati nel mercato invernale come Elmas e Casadei. Da dicembre Milinkovic-Savic e compagni hanno perso solo una partita e si presentano a Como forti di una lunga serie di risultati utili (3 vittorie ed altrettanti pareggi). Troppo tardi, però, per rientrare in corsa per l’Europa: l’obiettivo realistico è il decimo posto, che il Torino si contenderà verosimilmente con Udinese e Genoa.

Como-Torino: le ultime notizie sulle formazioni

Nel Como l’unico indisponibile è Dossena, la cui stagione è già terminata per un grave infortunio al crociato. il tecnico Fabregas ha due dubbi: in attacco si contendono una maglia Cutrone e Douvikas, ma è serrato il ballottaggio anche fra Strefezza e Ikoné in altro a destra. Salgono le quotazioni dell’ex esterno della Fiorentina, in gol una settimana fa a Monza.

Due assenze importanti per Vanoli, privo dello squalificato Ricci e dell’infortunato Lazaro, che con il Como non dovrebbe esserci. Occasione per Ilic, che andrà a completare un centrocampo formato anche da Gineitis e Casadei. Davanti Adams supportato da Elmas e Vlasic.

Come vedere Como-Torino in diretta tv e in streaming

La sfida Como-Torino è in programma domenica alle 18:00 allo stadio “Sinigaglia” di Como e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Como-Torino anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Como cercherà di prendere in mano il pallino del gioco come fa di solito, ma dovrà fare grande attenzione ad un Torino che va a segno da 12 gare consecutive: rispetto all’andata, terminata 1-0 per i granata, ci sono buone possibilità di assistere ad una gara divertente, in cui verosimilmente andranno a segno entrambe.

Le probabili formazioni di Como-Torino

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Kempf, Goldaniga, Valle; Caqueret, Da Cunha; Strefezza, Nico Paz, Diao; Douvikas.

TORINO (4-3-2-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Maripan, Biraghi; Gineitis, Casadei, Ilic; Vlasic, Elmas; Adams.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2