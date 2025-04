Pronostico Sivasspor-Fenerbahçe: l’ultimo clean sheet risale a dicembre

Sivasspor-Fenerbahçe è una partita valida per la trentunesima giornata di Super Lig e si gioca domenica alle 18:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Le possibilità del Fenerbahçe di vincere la Super Lig, quando mancano 8 turni alla fine del campionato, sono ancora intatte. La squadra di José Mourinho però non dovrà sbagliare un colpo, cercando di approfittare di ogni minimo passo falso del Galatasaray: i giallorossi nell’anticipo con il Samsunspor hanno portato a casa i 3 punti senza problemi, volando momentaneamente a +6 sui loro acerrimi rivali.

Il Fenerbahçe è dunque chiamato a rispondere: battendo il Sivasspor i gialloblù si riporterebbero a -3, tenendo vive le speranze di scavalcare i campioni di Turchia in carica. Non sono ammessi errori perché il Galatasaray è pure in vantaggio negli scontri diretti ed in caso di arrivo a pari punti per Mourinho non ci sarebbe niente da fare. Dzeko e compagni, nel frattempo, si sono immediatamente rialzati dopo la sconfitta in coppa nazionale contro i cugini (quella della famosa “tirata” di naso da parte di Mourinho all’allenatore del Galatasaray Buruk). Una settimana fa il Fenerbahçe ha travolto 4-1 il Trabzonspor nonostante fosse passato in vantaggio: protagonista assoluto del match l’ex Al-Nassr Talisca, autore di una tripletta. Per il club di Istanbul si è trattato del secondo successo di fila in Super Lig dopo quello con il Bodrum. Per Mou ora c’è la trasferta di Sivasspor, squadra in piena lotta per evitare la retrocessione. Gli uomini di Riza Calimbay, che due stagioni fa hanno affrontato la Fiorentina in Conference League, stanno provando ad uscire fuori dalla zona rossa: i 4 punti nelle ultime due giornate gli hanno permesso di portarsi a -2 dalla salvezza.

Come vedere Sivasspor-Fenerbahçe in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la trentunesima giornata di Super Lig tra Sivasspor e Fenerbahçe, in programma domenica alle 18:00, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato di calcio turco.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Over 2.5” è quotato a 1.55 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.83 su Goldbet e Lottomatica e a 1.77 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Non una trasferta comoda per il Fenerbahçe, contro una squadra affamata di punti salvezza e che sembra aver acquisito più fiducia nei propri mezzi nelle ultime uscite. I problemi difensivi del Sivasspor però rimangono: basti pensare che il loro ultimo clean sheet risale a dicembre. Favorita ovviamente la formazione di Mourinho in una gara che dovrebbe risevare più di 2 gol complessivi.

Le probabili formazioni di Sivasspor-Fenerbahçe

SIVASSPOR (4-3-3): Vural; Ciftçi, Cigerci, Radakovic, Paluli; Moutoussamy, Charisis, Bekiroglu; Rodrigues, Manaj, Boke.

FENERBAHCE (3-4-1-2): Egribayat; Skriniar, Akcicek, Muldur; Aydin, Amrabat, Fred, Kostic; Syzmanski; En-Neysri, Talisca.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2