Valladolid-Valencia, Liga: streaming, formazioni, pronostico

Valladolid-Valencia è una partita valida per la diciassettesima giornata della Liga e si gioca venerdì alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Un vero e proprio scontro salvezza. Uno di quelli che mette in palio dei punti dal doppio peso specifico. Anche se c’è da sottolineare che il Valencia, che di punti ne ha dieci – uno in più del Valladolid, ultimo – ha due partite in meno che dovranno essere recuperate nei prossimi mesi. L’alluvione che ha colpito quella zona ha fatto vittime e quindi non si sarebbe mai potuto scendere in campo.

I danni sono rimasti, morali e non solo, ma è il tempo di guardare avanti dove possibile. E il Valencia sa benissimo che, questo match, potrebbe ridare un senso diverso alla stagione. Anche perché, in generale, gli ospiti non è che abbiano fatto malissimo, ma sicuramente quanto successo ha toccato delle corde che ancora non sono state del tutto lasciate. Servirebbe un colpo esterno, di questo tipo, contro una squadra che sì è in crisi e che anche i tifosi hanno contestato nel corso delle ultime settimane. I tifosi del Valladolid, inoltre, hanno preso di mira il presidente Ronaldo, il Fenomeno, invitandolo non troppo velatamente a cedere la squadra. La situazione, insomma, è davvero pericolosa, e un’altra sconfitta potrebbe essere deleteria per tutto l’ambiente.

Ma è evidente che questo Valladolid non abbia i mezzi per riuscire a tirarsi fuori nonostante manchi una vita alla fine del campionato. A gennaio servirebbero innesti e prima di allora servirebbe tirare fuori qualche punto. Ma dall’anticipo della 17esima giornata della Liga dovrebbe arrivare un’altra sconfitta.

Come vedere Valladolid-Valencia in diretta tv e streaming

La sfida Valladolid-Valencia, valida per la diciassettesima giornata della Liga spagnola, è in programma venerdì alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Comparazione quote

La vittoria del Valencia è quotata a 2.40 su Goldbet e Lottomatica e a 2.40 Snai.

Il pronostico

Non ci aspettiamo chissà quale spettacolo, ci aspettiamo una partita bloccata perché come detto i punti valgono il doppio e ci aspettiamo, pure, una vittoria esterna. Per il Valladolid proprio notte fonda.

Le probabili formazioni di Valladolid-Valencia

VALLADOLID (4-5-1): Hein; L Perez, Bah, J Sanchez, Rosa; I Sanchez, Martin, Juric, K Perez, Sylla; Andre.

VALENCIA (4-2-3-1): Dimitrievski; D Lopez, Tarrega, Mosquera, Gasiorowski, Vazquez; Rioja, Barrenechea, Pepelu, Guerra; Duro.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1