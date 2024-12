Empoli-Torino, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Empoli-Torino è una partita valida per la sedicesima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il soporifero 0-0 di sabato scorso a Marassi con il Genoa ha fotografato il momento complicato del Torino di Paolo Vanoli, che non vince da sei giornate – solo due punti conquistati in questo frangente – e che, aspetto ancora più preoccupante, ha praticamente smesso di segnare dopo l’infortunio occorso al suo cannoniere Zapata. Senza il colombiano la produzione offensiva dei granata è calata vertiginosamente – un gol segnato in sei turni di campionato – e i tifosi si stanno rassegnando all’ennesima stagione anonima.

Nonostante la partenza tutto sommato positiva, il Torino, in seguito agli ultimi risultati deludenti, non è molto lontano dalla zona retrocessione: il Verona terzultimo ha solo 4 punti in meno e, in attesa di ritrovare il successo, Milinkovic-Savic e compagni farebbero bene a guardarsi le spalle. Vanoli attende risposte già dalla sfida con l’Empoli, che pur avendo soltanto 3 punti in più dei granata sta vivendo un momento diametralmente opposto. I toscani vengono da una settimana da urlo, in cui oltre ad eliminare la Fiorentina dalla Coppa Italia – vittoria ai rigori contro i “cugini” – hanno travolto il Verona in campionato (1-4) raccogliendo altri punti pesanti in uno scontro diretto per la salvezza. La classifica – l’Empoli è decimo a quota 19 punti – testimonia l’ottimo lavoro del tecnico Roberto D’Aversa, capace finora di trarre il meglio da una rosa giovane ma al contempo talentuosa e piena di giovani pronti ad esplodere (l’ex Inter Esposito su tutti).

Empoli-Torino: le ultime notizie sulle formazioni

L’Empoli sta facendo bene nonostante una sfilza di assenti: la lista degli indisponibili intanto si è ulteriormente allungata con il grave infortunio occorso all’attaccante Pellegri, uno dei più in forma nell’ultimo periodo (stagione finita per lui). Contro il Torino, peraltro, mancherà all’appello anche il centrocampista Henderson, squalificato. Dietro all’unica punta Colombo rivedremo la coppia Cacace-Esposito.

Pochi dubbi, invece, per Vanoli, che in Toscana dovrebbe poter contare su Vlasic, assente a Marassi. Il croato è uno dei giocatori più tecnici della rosa granata e sarebbe un bel problema dovervi rinunciare ancora.

Come vedere Empoli-Torino in diretta tv e in streaming

Empoli-Torino è in programma venerdì alle 20:45 allo stadio “Castellani” di Empoli e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Empoli-Torino anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

L’Empoli in questo momento ha maggiori certezze rispetto al Torino e dovrebbe riuscire ad evitare la sconfitta in una gara da meno di tre gol complessivi. Sì, non ci aspettiamo grande spettacolo, alla luce della siccità offensiva dei granata e dei soli due gol segnati tra le mura amiche dagli azzurri (peggior attacco interno della Serie A).

Le probabili formazioni di Empoli-Torino

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Maleh, Pezzella; Cacace, Esposito; Colombo.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Pedersen, Vlasic, Ricci, Gineitis, Lazaro; Adams, Sanabria.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1