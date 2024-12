Gratta e vinci, ultima chiamata per vincere 6 milioni

Gratta e vinci, è successo al fotofinish: ha fatto giusto in tempo.

Gli ultimi saranno i primi è una di quelle “regole”, più o meno sensate, che si apprendono sin da quando si è praticamente in fasce. Sembra un ossimoro, eppure non lo è. E la storia che intendiamo raccontarvi oggi – merita, piccolo inciso, tutta la vostra attenzione – sembra confermare in toto tutto quello che questo antico proverbio sottintende.

Iniziamo col dire che i fatti narrati sono accaduti, lo scorso sabato 7 dicembre, a Rimini, in zona Villaggio Argentina. La tabaccheria Vanzini ha fatto inconsapevolmente da sfondo e cornice ad un episodio del quale, ancora oggi, seppur a giorni e giorni di distanza, tutti ancora parlano. Perché non capita tutti i giorni, in effetti, che la dea bendata “colpisca” con una tale determinazione e, soprattutto, con una tale intensità.

Erano le 19:30 della vigilia dell’Immacolata quando un cliente è entrato nella ricevitoria andando dritto al sodo: voleva un Gratta e vinci della fortunata serie Super Gold e, senza indugiare oltre, lo ha chiesto. La tabaccheria stava per chiudere, il che significa che ha fatto giusto in tempo: se fosse arrivato qualche istante dopo, non avrebbe risposto alla “chiamata” della dea bendata, l’ultima per quella giornata di inizio dicembre.

Gratta e vinci, colpaccio last minute a Rimini

L’uomo non ha grattato il suo tagliando in loco, ma all’esterno della tabaccheria. Era in strada, dunque, quando ha visto spuntare, da sotto la patina argentata, il numero 14. Che così, preso da solo, non significherebbe niente, ma che in quel contesto lì voleva dire, invece, tutto.

Con quel grattino, pensate un po’, si è aggiudicato la bellezza di 6 milioni di euro. Hanno assistito alla scena i titolari del locale, che hanno tuttavia rivelato al quotidiano Il Resto del Carlino che “lì per lì non ci siamo nemmeno resi conto di cosa stava accadendo. “Il cliente era in stato confusionale – hanno aggiunto, raccontando con grande dovizia di particolari la scena dello scorso 7 dicembre – mi sono permesso di fare una fotografia al tagliando perché è stata una cosa del tutto inaspettata”.

“Siamo rimasti increduli, il signore che non è un cliente super abituale ma che a volte frequenta la tabaccheria è poi andato via senza parole. Con quella cifra la sua vita sarà sicuramente differente da ora in avanti, bisognerà saperli però gestire”. E sarà differente sì, con 6 milioni sul conto in banca da spendere e spandere come meglio riterrà opportuno…