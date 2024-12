Sinner senza pace: l’annuncio di Anna Kalinskaya

Sinner senza pace. Anche se forse un po’ di luce all’orizzonte il tennista azzurro la vede. Ecco cosa è successo con Anna Kalinskaya

Nel corso dell’evento dei SuperTennis Awards Sinner aveva preferito non rispondere alla domanda del presentatore dell’evento, Piero Chiambretti, che gli aveva chiesto: “Quanti serpenti ci sono nel tennis?”.

Ha fatto come si dice in questi casi orecchie da mercante il tennista azzurro, in una serata particolare che ha pure regalato diversi momenti divertenti tra lui e Matteo Berrettini. Diciamo che è stato democristiano Sinner, non volendo entrare in polemica con nessuno nonostante alcuni colleghi, soprattutto nel momento in cui è uscita fuori la notizia della sua positività al doping, gliene abbiano dette di tutti i colori. Forse non in maniera diretta, ma i riferimenti sono stati chiari sin da subito. E, in tutto questo, così come riporta il sito di Libero, anche la tennista russa Anna Kalinskaya, ha preso la parola.

Sinner senza pace, l’annuncio di Anna

“Ci sono molti serpenti nel circuito, siamo onesti”. Questo è stato il commento della tennista. Che è andata dritta al punto senza fare come Jannik. A proposito, i due, legati sentimentalmente almeno in maniera ufficiale (nessuna notizia è stata data al contrario sotto questo aspetto), forse dopo un periodo di crisi si sono riappacificati. E come? Un segnale, un indizio, è arrivato tramite i social network.

La tennista russa ha condiviso su Instagram alcune foto dei festeggiamenti del suo 26esimo compleanno. E a sorpresa, sotto quel post, è comparso anche il like di Sinner. Sicuramente inaspettato per quello che è stato il periodo che i due hanno vissuto. Una crisi evidente che forse è in fase di passaggio e magari Jannik si potrebbe ritrovare con Anna nel corso dei prossimi mesi. Di nuovo insieme, come successo per un lungo periodo. Adesso l’azzurro è in vacanza, così come la collega, ma entrambi stanno vivendo delle vacanze separate a differenza di quanto era successo nel corso dell’estate. Chissà, magari li potremmo anche rivedere insieme.