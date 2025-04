Pronostico Lazio-Roma: Ranieri può eguagliare un record

Lazio-Roma è una partita valida per la trentaduesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

L’atmosfera che circonda il derby di Roma, si sa, è unica. Ma il clima nella Capitale diventa ancora più rovente in stracittadine come questa, che capita in un momento cruciale del campionato. E soprattutto con entrambe in lotta per un posto in Champions League, peraltro separate da soli 2 punti in classifica: la Lazio sesta a quota 55 e la Roma settima a quota 53.

Si tratterà pure dell’ultimo derby di Claudio Ranieri – il tecnico giallorosso ha confermato che è la sua ultima stagione in panchina – che lo scorso gennaio, con la vittoria per 2-0 nella gara d’andata, è diventato il primo allenatore a vincere i primi 4 derby al timone della Lupa. Con un altro successo Ranieri eguaglierebbe colleghi che sono rimasti seduti su quella panchina per molto più tempo, come Liedholm, Spalletti e Capello.

In ogni caso, con lui al comando la Roma ha dato una svolta ad una stagione che lo scorso autunno sembrava ormai compromessa. I giallorossi sono imbattuti da 15 partite in Serie A – in Europa ha fatto meglio soltanto il PSG – e la striscia di vittorie consecutive si è interrotta a 7 con il pareggio con la Juve di una settimana fa (1-1 all’Olimpico). Il quarto posto dista quattro lunghezze ed il derby è forse una delle ultime occasioni per rimanere in corsa per un obiettivo, la qualificazione alla prossima Champions League, che fino a poco tempo fa, prima della clamorosa rimonta, appariva assolutamente fuori portata.

E se da una parte Ranieri sogna il sorpasso in classifica e di regalare l’ennesimo dispiacere ai cugini, il tecnico biancoceleste Marco Baroni attraversa il momento più difficile da quando è arrivato nella Capitale. La sua Lazio sembrava si fosse rilanciata dopo la vittoria di domenica scorsa a Bergamo (0-1), ma la sconfitta nella gara d’andata del quarto di finale Europa League con il Bodo/Glimt (2-0) ha rappresentato un preoccupante passo indietro. Chiamati ad una complicata rimonta giovedì prossimo, la sensazione è che Zaccagni e compagni si giochino un’importante fetta di stagione nel giro di poco meno di una settimana.

Lazio-Roma: le ultime notizie sulle formazioni

Nella Lazio sembra ormai pronto a partire dal 1′ il centravanti Castellanos, la cui assenza si è avvertita più del previsto. L’argentino sarà supportato da Dia, mentre sugli esterni si posizioneranno Isaksen e Zaccagni. Guendouzi e Rovella in mezzo, dietro invece si rivedrà Romagnoli. Ballottaggio a sinistra tra Pellegrini e Lazzari mentre non sarà del match lo scattante terzino portoghese Nuno Tavares, alle prese con un nuovo infortunio.

Dall’altro lato, Ranieri ritrova Saelemaekers, assente per squalifica contro la Juventus. In difesa riecco Hummels che completerà il trio formato pure da Mancini e N’Dicka. Solito duello in mezzo tra Cristante e Paredes. Sulla trequarti, invece, l’unico certo del posto è Soulé: accanto a lui uno tra Pellegrini ed El Shaarawy.

Come vedere Lazio-Roma in diretta tv e in streaming

La sfida tra Lazio e Roma, in programma domenica alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Comparazione quote

Il segno “Under 2.5” è quotato a 1.65 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “X2” è quotato invece a 1.38 su Goldbet e Lottomatica e a 1.35 su Snai.

Il pronostico

I problemi offensivi della Lazio sono sotto gli occhi di tutti. Nelle ultime sei uscite i biancocelesti non hanno mai segnato più di un gol e spesso sono rimasti a secco. Nel derby la squadra di Baroni vorrà reagire ma non sarà scontato sbloccarsi contro una Roma che ha costruito la sua rimonta proprio sulla solidità difensiva, tenendo la porta inviolata ben 6 volte nelle ultime 8 gare di campionato. Le possibilità che, come all’andata, i gol complessivi siano meno di 3 sono dunque molto alte. La Roma dovrebbe riuscire pure ad evitare la sconfitta, approfittando di una Lazio sicuramente più stanca e meno lucida per via dell’impegno europeo nella lontana e gelida Norvegia. Attenzione, infine, al numero dei cartellini: nell’era dei tre punti la sfida tra Lazio e Roma è quella che ne ha totalizzati di più (366 gialli e 39 rossi).

Le probabili formazioni di Lazio-Roma

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Rovella, Guendouzi; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, N’Dicka; Saelemaekers, Koné, Cristante, Angeliño; Soulé, Pellegrini; Dovbyk.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1