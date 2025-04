I pronostici di domenica 13 aprile: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di domenica 13 aprile, in campo i principali campionati europei: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

Nella domenica di Serie A caratterizzata dal derby Lazio-Roma, che mette in palio punti pesantissimi per la qualificazione in Champions League (aumentando la tensione e probabilmente i cartellini) ci sono altre due partite che promettono maggiore spettacolo in campo e probabilmente gol. Si tratta di Atalanta-Bologna, con la sfida tra Gasperini e Italiano che tradizionalmente porta ad almeno un gol per squadra, e a Como-Torino, sfida tra due squadre tranquille che ultimamente stanno segnando con grande regolarità, senza però eccellere in fase difensiva.

Il Como è andato a a segno in 16 delle ultime 18 partite, non riuscendoci solo contro Bologna e Inter. Il gruppo guidato da Cesc Fabregas ha inoltre segnato in 14 delle 15 sfide disputate in casa. Tuttavia, i Lariani hanno ottenuto solo tre clean sheet in tutta la stagione, portando a 13 partite con esito “entrambe le squadre a segno” su 15 partite casalinghe. Dall’altra parte Granata sono andati a segno in 13 delle ultime 14 partite, segnando in 13 delle 16 trasferte. In ben 10 delle loro 13 partite fuori casa hanno fatto registrare il segno “gol”.

I pronostici sulle altre partite

Restando in tema di “over” e “gol”, occhio inoltre a queste altre partite: Liverpool-West Ham e Wolverhampton-Tottenham di Premier League, Stoccarda-Werder Brema di Bundesliga, Betis-Villarreal di Liga.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Fiorentina-Parma, Serie A, ore 15:00

Vincenti

Real Madrid (in Alaves-Real Madrid, Liga, ore 16:15)

(in Alaves-Real Madrid, ore 16:15) Newcastle (in Newcastle-Manchester United, Premier League, ore 17:30)

(in Newcastle-Manchester United, ore 17:30) Chelsea (in Chelsea-Ipswich, Premier League, ore 15:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Liverpool-West Ham , Premier League , ore 15:00

, ore 15:00 Wolverhampton-Tottenham , Premier League , ore 15:00

, , ore 15:00 Stoccarda-Werder Brema, Bundesliga, ore 15:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Atalanta-Bologna , Serie A , ore 12:30

, , ore 12:30 Como-Torino , Serie A , ore 18:00

, , ore 18:00 Betis-Villarreal, Liga, ore 18:30

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 18.13 GOLDBET ; 17.89 SNAI; 18.13 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 1+GOL in Fiorentina-Parma, Serie A, ore 15:00