Pronostici Premier League 13 aprile ore 15:00: possibile sorpresa a quota 2,20

Premier League, turbato dall’eliminazione dalla Champions League il Liverpool ha rallentato nell’ultimo periodo: ad Anfield arriva il West Ham.

L’inaspettata uscita di scena dalla Champions League ha un po’ destabilizzato l’ambiente in casa Liverpool. Sì, la Premier League sta per fare ritorno in bacheca e per festeggiare il titolo che interrompe il lungo dominio del Manchester City è soltanto questione di tempo, visto l’ampissimo divario di punti nei confronti dell’Arsenal secondo (i Gunners sono a -11 con sette partite ancora da giocare). Ma la squadra dominante ed implacabile ammirata soprattutto nella prima parte della stagione sembra oggi uno sbiadito ricordo.

Dalla delusione europea con il PSG, gli uomini di Arne Slot hanno incassato 2 sconfitte in 3 partite: in finale di League Cup con il Newcastle, perdendo la possibilità di sollevare un altro trofeo, ed in campionato una settimana fa con il Fulham, che ha avuto la meglio 3-2 sulla capolista. In mezzo il successo nel derby cittadino con l’Everton, ma anche in quell’occasione il Liverpool non aveva certo incantato. La sensazione che i Reds siano scarichi mentalmente ed abbiano perso quel furore che li animava qualche mese fa.

La vittoria del campionato però non è in discussione: nei giorni scorsi, peraltro, è arrivata la notizia che tutti aspettavano e cioè il rinnovo di Momo Salah, che resterà a Liverpool per almeno altri due anni. L’egiziano vorrà lasciare il segno nella sfida con il West Ham, in cui i Reds dovrebbero riuscire a prendersi i 3 punti abbastanza agevolmente: del resto ad Anfield il loro recordo quest’anno è quasi perfetto e nessuno ha fatto meglio di loro tra le mura amiche. Per gli Hammers sta per concludersi un campionato anonimo. I londinesi, sedicesimi, hanno deluso su tutti i fronti ed normale che l’attenzione sia già focalizzata sulla prossima stagione. Nessuna vittoria per la squadra di Graham Potter nelle ultime quattro giornate: poche le possibilità di portare via punti da Anfield ma contro un Liverpool più vulnerabile un gol potrebbero anche segnarlo.

Le previsioni sulle altre partite

Nel pomeriggio domenicale scende in campo pure il Chelsea, reduce dalla trasferta di Conference League con il Legia Varsavia: dopo aver resistito per un tempo, il “castello” polacco è crollato sotto i colpi di Madueke (doppietta) e George (0-3), con il tecnico dei Blues Enzo Maresca contento anche per il fatto di aver vinto agevolmente schierando – com’è sempre avvenuto finora in Conference – un undici pieno di seconde linee.

Con la semifinale in tasca l’allenatore italiano potrà proseguire con le rotazioni nel match con l’Ipswich Town a Stamford Bridge: fondamentale vincere per conservare il quarto posto e rimanere davanti a Newcastle, City e Aston Villa, tre agguerritissime concorrenti. I Tractor Boys invece sono ormai con un piede e mezzo in Championship: la sconfitta nello scontro diretto con il Wolverhampton di una settimana fa equivale ad una sentenza e le chance di limitare i danni con un Chelsea ipermotivato appaiono davvero irrisorie. A proposito dei Wolves, a +12 sulla zona retrocessione e con la salvezza in tasca: un risultato positivo contro il Tottenham, ormai concrentrato esclusivamente sull’Europa League (l’andata del quarto di finale con l’Eintracht Francoforte è finita 1-1 ed il ritorno è nella prossima settimana) non sarebbe una sorpresa.

Premier League: possibili vincenti

Wolverhampton (in Wolverhampton-Tottenham)

Chelsea (in Chelsea-Ipswich Town)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Liverpool-West Ham

Wolverhampton-Tottenham

Premier League: le partite da almeno un gol per squadra

Liverpool-West Ham

Wolverhampton-Tottenham

