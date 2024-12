Friburgo-Wolfsburg, Bundesliga: streaming, formazioni, pronostico

Friburgo-Wolfsburg è una partita valida per la quattordicesima giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Friburgo e Wolfsburg aprono la quattordicesima giornata del campionato tedesco. Ed è un match d’alta classifica, visto che entrambe sono lì: gli ospiti in piena zona Europa, i padroni di casa fuori ma con gli stessi punti. Al momento, insomma, la differenza la stanno facendo i gol segnati.

C’è una squadra che però, è evidente, sta molto meglio dell’altra: ed è quella ospite, capace di piazzare una serie di cinque vittorie di fila, ma soprattutto una lunga striscia di risultati utili che arriva a quota 8 partite. Praticamente, dal 20 ottobre in poi, quindi quasi due mesi, il Wolfsburg è riuscito a fare tutti quei punti che l’hanno portato, al momento, ad essere tra le big del campionato. E questa, dopo molti anni a lottare per altre situazioni di classifica, è sicuramente una novità. Dite che sia possibile il colpo esterno che varrebbe la sesta affermazione consecutiva? Sì, forse è davvero possibile, ma oggettivamente noi la pensiamo in maniera diversa.

E perché? Il Friburgo è una squadra composta da uomini importanti e che ha una certa esperienza a gestire tutti i momenti della partita. E poi in casa, i bianconeri, non perdono da settembre. Lo score, ad oggi, è di cinque vittorie e un pareggio dopo quella sconfitta. Insomma, una squadra che tra le mura amiche riesce a dare sempre il meglio. E che potrebbe vincere questa partita.

Come vedere Friburgo-Wolfsburg in diretta tv e streaming

Friburgo-Wolfsburg è in programma venerdì alle 20:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Sarà un match sicuramente da entrambe le formazioni a segno e sarà un match da vittoria interna. Il Friburgo in casa è una squadra importante, il Wolfsburg non è stato costruito per vincerle tutte. Insomma, tutto scritto e sorpasso in classifica.

Le probabili formazioni di Friburgo-Wolfsburg

FRIBURGO (4-2-3-1): Atubolu; Kubler, Ginter, Lienhart, Gunter; Eggestein, Hofler; Doan, Rohl, Grifo; Gregoritsch.

WOLFSBURG (4-2-3-1): Grabara; Fischer, Vavro, Koulierakis, Maehle; Dardai, Arnold; Baku, Wind, Tomas; Amoura.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1