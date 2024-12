Bundesliga, pronostici quattordicesima giornata: partite sabato ore 15:30

Bundesliga, due trasferte insidiose per Bayern Monaco e Bayer Leverkusen entrambi reduci dagli impegni di Champions League: pronostici.

L’eliminazione dalla Coppa di Germania non sembra aver lasciato strascichi in casa Bayern Monaco. Dopo il ko con il Bayer Leverkusen nella seconda competizione nazionale per ordine d’importanza, i bavaresi hanno ripreso senza tentennamenti il loro cammino verso quello che sarebbe il trentaquattresimo trionfo in Bundesliga. Una settimana fa si sono sbarazzati dell’Heidenheim, piegato 4-2 all’Allianz Arena, tenendo così alla larga le inseguitrici (al momento la seconda in classifica, l’Eintracht Francoforte, ha 6 punti in meno).

Gli uomini di Vincent Kompany hanno segnato gol a raffica pure in Champions League: martedì scorso non c’è stata storia con lo Shakhtar Donetsk, annichilito 5-1 sul campo neutro di Gelsenkirchen. Il prossimo obiettivo di Muller e compagni è superare l’ostacolo Mainz, una squadra che il Bayern Monaco ha battuto ben 4 volte negli ultimi cinque precedenti, realizzando oltretutto 20 gol complessivi. Un incontro, quello della MEWA Arena, che non dovrebbe riservare grosse sorprese, anche se i Nullfunfer prima di perdere domenica scorsa in casa del Wolfsburg al termine di un rocambolesco 4-3 venivano da ben cinque risultati utili di fila in campionato (tra cui un successo casalingo con il Borussia Dortmund). Non sarebbe una sorpresa, dunque, se i bavaresi non riuscissero a tenere la porta inviolata.

Le previsioni sulle altre partite

È reduce dall’impegno di Champions League anche il Bayer Leverkusen: le Aspirine in settimana si sono tolte una bella soddisfazione, battendo di misura l’Inter – fino a quel momento imbattuta – alla BayArena.

Un gol di Mukiele al 90′ – decisivi sempre i minuti di recupero – ha regalato tre punti importanti agli uomini di Xabi Alonso, che adesso cercheranno di allungare la striscia vincente (tre vittorie di fila) in campionato per provare a riavvicinarsi al Bayern Monaco capolista. Leverkusen che però dovrà fare attenzione all’Augsburg, squadra che dà il meglio principalmente tra le mura amiche (una sconfitta in sette partite per i bavaresi).

I campioni in carica non possono non essere considerati favoriti ma potremmo assistere ad un match meno scontato del previsto, considerando pure le fatiche di coppa degli ospiti. Sfida tra due squadre in difficoltà quella tra Union Berlino e Bochum: i capitolini dopo una buona partenza non riescono più a vincere ma potrebbero interrompere il digiuno contro l’ultima in classifica (appena 2 punti per il Bochum). Il Borussia Monchengladbach, infine, ha buone possibilità di tornare a vincere dopo il pareggio con il Borussia Dortmund, dal momento che a fare visita ai Fohlen toccherà al neopromosso Kiel, reduce da ben 4 sconfitte.

Bundesliga: possibili vincenti

Bayern Monaco (in Mainz-Bayern Monaco)

Union Berlino (in Union Berlino-Bochum)

Borussia Monchengladbach (in Borussia Monchengladbach-Kiel)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Borussia Monchengladbach-Kiel

Mainz-Bayern Monaco

Bundesliga: le partite da almeno un gol per squadra

Augsburg-Bayer Leverkusen

Mainz-Bayern Monaco

Comparazione quote

La vittoria dell’Union Berlino è quotata a 1.60 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Over 2.5” in Mainz-Bayern Monaco è quotato invece a 1.48 su Goldbet e Lottomatica e a 1.50 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI