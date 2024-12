Premier League, pronostici sedicesima giornata: partite sabato ore 16:00

Premier League, in campo Liverpool e Arsenal: i Reds ospitano il Fulham ad Anfield Road mentre per i Gunners c’è l’Everton.

Dopo l’ultimo turno si è ridotto il divario tra la prima (Liverpool) e la seconda (Chelsea) in classifica in Premier League ma solamente perché la partita dei Reds contro l’Everton è stata rinviata per maltempo. Rimane in ogni caso saldamente al comando la squadra guidata da Arne Slot, la cui unica sconfitta – che è pure l’unica stagionale – risale allo scorso settembre, quando a sorpresa si arrese al Nottingham Forest.

Salah e compagni in settimana hanno invece ottenuto l’ennesima vittoria in Champions League, rimanendo a punteggio pieno. Nella trasferta di Girona è bastato un rigore trasformato dall’attaccante egiziano (0-1) per portare a casa un altro successo. Nessuno, nella coppa dalle grandi orecchie, è riuscito a fare meglio del Liverpool, che ha già il pass per gli ottavi di finale in tasca. In campionato l’ultima apparizione dei Reds era stata quella con il Newcastle, capace di imporre il pari alla capolista (3-3). C’è, insomma, l’urgenza di tornare a vincere per evitare di farsi rosicchiare altri punti dalle dirette concorrenti: ad Anfield è di scena il Fulham di Marco Silva, che ha appena fermato l’Arsenal in un derby più combattuto del previsto. I Cottagers gravitano a metà classifica e da fine ottobre hanno perso solo con il Wolverhampton: non possono, dunque, essere sottovalutati più di tanto, sebbene il Liverpool parta nettamente favorito in una gara da più di due gol totali.

Le previsioni sulle altre partite

L’Arsenal, al tempo stesso, ha il dovere di impedire la fuga al Liverpool. I Gunners hanno rallentato dopo tre vittorie consecutive non andando al di là di un pareggio con il Fulham e non possono permettersi di perdere altri punti per strada contro l’Everton.

La squadra di Mikel Arteta ha conquistato davanti al proprio pubblico 17 dei suoi 29 punti ed avere la meglio sui Toffees, vincenti solo una volta nelle ultime 6 giornate, non dovrebbe essere un problema, anche se l’impegno infrasettimanale in Champions League potrebbe aver tolto qualche energia alla formazione della capitale inglese. Non se la passa affatto bene il Newcastle, scivolato al dodicesimo posto dopo la sconfitta per 4-2 con l’Everton: i Magpies hanno ottenuto 2 punti nelle ultime 4 giornate e dovranno fare attenzione al Leicester, imbattuto da quando in panchina siede il nuovo tecnico, Ruud van Nistelrooy (vittoria con il West Ham e pareggio con il Brighton). Match da almeno un gol per parte, infine, pure quello tra Wolverhampton e Ipswich Town, vero e proprio scontro salvezza. I Wolves hanno subito la bellezza di 38 reti ma non è ermetica neppure la difesa dei Tractor Boys, che da quando è iniziato il campionato hanno fatto registrare un solo clean sheet.

