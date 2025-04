Pronostico Athletic Bilbao-Rayo Vallecano: ritornano al gol dopo 3 partite

Athletic Bilbao-Rayo Vallecano è una gara della trentunesima giornata della Liga: dove vederla, formazioni, pronostico

Bilbao, abbiamo un problema. Una squadra che davanti ha dei giocatori incredibili ma che si è inceppata. Ok, a rischio non c’è nulla, visto che nonostante non siano arrivate reti non sono state nemmeno prese. Ma la squadra di Valverde viene da tre pareggi di fila per zero a zero e quindi contro il Rayo Vallecano il primo problema da risolvere è quello del gol. Ci riusciranno i nostri eroi? Sì, crediamo proprio di sì.

Anche perché, lo zero a zero conquistato in casa dei Rangers, nell’andata dei quarti di finale di Europa League, rimane un buon risultato. Certo, c’è stato un rigore sbagliato e i padroni di casa sono rimasti con un uomo in meno dopo 13 minuti. Quindi sì, è evidente che la prima linea sta soffrendo. Un problema passeggero che la sfida di domenica sera dovrebbe risolvere in maniera definitiva.

Rimanere al quarto posto in classifica, contro una formazione che ha raggiunto l’obiettivo 40 punti quindi la quota salvezza, è di fondamentale importanza per i baschi che non hanno nessuna intenzione di mollare la presa. In nessun modo. Quando si arriva a questo punto dell’annata e si è ancora in ballo per qualcosa, si balla. E il Bilbao, che ha ovviamente motivazioni maggiori rispetto agli avversari, riuscirà senza dubbio a prendersi la vittoria.

Come vedere Athletic Bilbao-Rayo Vallecano in diretta tv e streaming

La sfida Athletic Bilbao-Rayo Vallecano, gara valida per la trentunesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il pareggio dell’Athletic Bilbao è quotata 1.75 su Goldbet e Lottomatica e 1.73 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

In una gara da almeno una rete per squadra, è succulenta la quota che i bookmaker danno per la vittoria dell’Athetic Bilbao che tornerà ad esultare dopo tre partite senza gol.

Le probabili formazioni di Athletic Bilbao-Rayo Vallecano

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Simon; Gorosabel, Vivian, Paredes, Yuri; Jauregizar, Prados; I Williams, Sancet, N Williams; Guruzeta.

RAYO VALLECANO (4-4-2): Batalla; Ratiu, Hernandez, Lejeune, Chavarria; U Lopez, Ciss; De Frutos, Palazon, A Garcia; Nteka.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1