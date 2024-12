Borussia Dortmund-Barcellona, Champions League: tv in chiaro, formazioni, pronostico

Borussia Dortmund-Barcellona è una partita valida per la sesta giornata della nuova Champions League. Dove vederla in tv, streaming, formazioni e pronostico

Se da ormai diverse settimane il Borussia Dortmund ha capito che nemmeno quest’anno riuscirà a tenere testa al Bayern Monaco per la vittoria finale del campionato, dall’altro lato il Barcellona è sì primo in classifica nella Liga ma il Real Madrid ha sfruttato un paio di passi falsi portandosi a meno due punti e soprattutto con una partita ancora da recuperare. Ipoteticamente, quindi, gli uomini di Flick sono secondi. E questo non è il massimo per una formazione come quella catalana.

Detto questo, qui parliamo di Champions League e le due formazioni non si affrontano dal 2019: in totale sono 4 gli scontri tra i tedeschi e gli spagnoli e mai i gialloneri di Germania sono riusciti a vincere. Diciamo che questo trend è destinato a rimanere uguale anche dopo l’impegno di mercoledì sera. Flick, nella sua carriera da allenatore, passata molto in Germania come sappiamo, ha sempre fatto bene contro i rivali di serata. E dovrebbe anche lui continuare su questa scia: il divario in campo è troppo netto per pensare ad un risultato diverso di una vittoria ospite.

Se forse non siete convinti di questo, allora si potrebbe pensare ad un’altra soluzione: entrambe le squadre, e questo è sicuro, visti anche i numeri che ci sono, troveranno entrambe la via della rete.

Dove vedere Borussia Dortmund-Barcellona in diretta tv e in streaming

La sfida Borussia Dortmund-Barcellona, valida per la sesta giornata della nuova Champions League, è in programma mercoledì alle 21:00. La Champions League è un’esclusiva assoluta di Sky e di NowTV. Sky trasmetterà una partita in chiaro sul canale TV8 del digitale terrestre, ma non riguarderà le due squadre italiane, bensì il miglior match delle formazioni straniere. Per tutti i nuovi abbonati a NowTV c’è una grande promo: il PassSport mensile in offerta con uno sconto del 40%. Si paga 14,99 euro invece di 24,99 euro si ha accesso a tanti contenuti: tre partite di Serie A per ogni giornata di campionato, la Champions League, i migliori tornei di tennis al mondo, la NBA, la Formula 1, la MotoGP, l’Eurolega di basket. La sfida in questione, infine, si potrà seguire anche in maniera del tutto gratuita su TV8, al tasto 8 del telecomando. Questa è la scelta del match in chiaro da mandare.

Comparazione quote

La vittoria del Barcellona è quotata a 2.10 su Goldbet e Lottomatica. Ha un valore di 2.10 su Snai.

Il pronostico

Crediamo che il Barcellona abbia tutte le carte in regola per vincere questa partita e continuare a volare, almeno, in Champions League. Come spiegato prima entrambe le formazioni segneranno, quindi il match regalerà almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Barcellona

BORUSSIA DORTMUN (4-3-3): Kobel; Ryerson, Can, Schlotterbeck, Bensebaini; Sabitzer, Nmecha, Gross; Malen, Guirassy, Gittens.

BARCELLONA (4-2-3-1): Inaki Pena; Kounde, Cubarsi, Inigo Martinez, Balde; Pedri, De Jong; Yamal, Dani Olmo, Raphinha; Lewandowski.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2