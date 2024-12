Arsenal-Monaco, Champions League: tv, formazioni, pronostico

Arsenal-Monaco è una partita valida per la sesta giornata della nuova Champions League. Dove vederla in tv, streaming, formazioni e pronostico

Due squadre con dieci punti in classifica. Due squadre che puntano ad andare avanti senza passare dai playoff. E se per l’Arsenal l’obiettivo era chiaro sin dall’inizio della manifestazione, diverso è il discorso per il Monaco, che grazie ai risultati ottenuti fino al momento si merita il diritto di sognare. “Basta” vincere a Londra ed è quasi fatta.

Le parole sono una cosa, ovviamente, i fatti sono altri. L’Arsenal di Arteta si è ripreso dopo un periodo difficile e adesso vuole cercare di chiudere i conti. Sono sei i risultati utili di fila per i Gunners, anche se pareggiando contro il Fulham nell’ultima uscita della Premier League hanno ulteriormente perso terreno. Però, per quanto fatto vedere fino al momento, tra campionato e coppa – e anche nella sconfitta di San Siro contro l’Inter – non si può negare che i londinesi siano una delle favorite per arrivare in fondo a questa manifestazione. Forse manca un po’ d’esperienza, ma sotto il profilo tecnico e della voglia, i Gunners non hanno davvero niente da invidiare alle altre grandi. Dopo due sconfitte di fila, invece, il Monaco in campionato è tornato alla vittoria battendo il Tolosa. Ma la trasferta in Inghilterra è decisamente un’altra cosa.

Dove vedere Arsenal-Monaco in diretta tv e in streaming

La sfida Arsenal-Monaco, valida per la sesta giornata della nuova Champions League, è in programma mercoledì alle 21:00. La Champions League è un'esclusiva assoluta di Sky e di NowTV. Sky trasmetterà una partita in chiaro sul canale TV8 del digitale terrestre, ma non riguarderà le due squadre italiane, bensì il miglior match delle formazioni straniere.

Il pronostico

Poche difficoltà per gli uomini di Arteta, che si prenderanno vittoria e tre punti e quasi sicuramente alla fine di questa sesta giornata saranno dentro le prime otto, quelle che vanno direttamente agli ottavi di finale.

Le probabili formazioni di Arsenal-Monaco

ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Tierney; Odegaard, Rice, Merino; Saka, Havertz, Martinelli.

MONACO (4-2-3-1): Majecki; Vanderson, Salisu, Kehrer, Henrique; Zakaria, Camara; Akliouche, Ben Seghir, Golovin; Embolo

POSSIBILE RISULTATO: 3-1