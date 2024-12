I pronostici di mercoledì 11 dicembre: Champions League ed Europa League

I pronostici di mercoledì 11 dicembre, si chiude la sesta giornata della fase a girone unico della Champions League con nove partite in programma, in campo Bologna, Milan e Juventus.

Si chiude stasera con le restanti nove partite in programma la sesta giornata della fase a girone unico di Champions League, riflettori puntati in modo particolare su Juventus-Manchester City e Borussia Dortmund-Barcellona. La squadra allenata da Thiago Motta è in difficoltà ma ha l’occasione di affrontare uno dei City più problematici della gestione Guardiola, che non riesce ad invertire la rotta né in coppa né in campionato.

Potremmo assistere dunque ad una gara più equilibrata del previsto, in cui l’attacco stitico dei bianconeri probabilmente si sbloccherà contro una difesa, quella inglese, che nell’ultimo mese e mezzo ha subito una valanga di gol ed ha collezionato a malapena un clean sheet. Entrambe le squadre dovrebbero andare a segno, stesso pronostico per Borussia Dortmund-Barcellona, squadre devastanti in fase offensiva ma non sempre irreprensibili in difesa.

I pronostici sulle altre partite

Il Milan non dovrebbe avere problemi contro la Stella Rossa e centrare la quarta vittoria consecutiva in Champions League. Vittorie interne altamente probabili anche per il Feyenoord contro il disastroso Sparta Praga e per lo Stoccarda contro lo Young Boys.

Pronostici: la scelta del Veggente

• MULTIGOL 3-6 in Atletico Madrid-Slovan Bratislava, Champions League, ore 18:45

Vincenti

Lille (in Lille-Sturm Graz, Champions League, ore 18:45)

(in Lille-Sturm Graz, Champions League, ore 18:45) Feyenoord (in Feyenoord-Sparta Praga, Champions League, ore 21:00)

(in Feyenoord-Sparta Praga, Champions League, ore 21:00) Milan (in Milan-Stella Rossa, Champions League, ore 21:00)

(in Milan-Stella Rossa, Champions League, ore 21:00) Stoccarda-Young Boys (in Stoccarda-Young Boys, Champions League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Atletico Madrid-Slovan Bratislava , Champions League, ore 18:45

, Champions League, ore 18:45 Arsenal-Monaco , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 Milan-Stella Rossa, Champions League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Benfica-Bologna , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 Borussia Dortmund-Barcellona , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 Juventus-Manchester City, Champions League, ore 21:00

Comparazione quota totale (over 2,5 + gol): 12.45 GOLDBET ; 12.24 SNAI; 12.45 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• Pareggio in Fenerbahce-Athletic Bilbao, Europa League, ore 16:30