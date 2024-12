Milan-Stella Rossa, Champions League: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Milan-Stella Rossa è una partita valida per la sesta giornata di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Grazie alle tre vittorie di fila con Club Brugge, Real Madrid e Slovan Blatislava il Milan è riuscito a mettersi alle spalle la falsa partenza in Champions League (sconfitte con Liverpool e Bayer Leverkusen) ed è tornato in piena corsa per un posto tra le prime otto della maxiclassifica, posizione che permetterebbe ai rossoneri di evitare i pericolosi playoff di accesso agli ottavi di finale.

Nel momento in cui scriviamo la squadra guidata da Paulo Fonseca ha 9 punti, uno in meno dell’attuale ottava (Monaco) ed in questa giornata ha la grande occasione di incrementare il bottino, visto che a San Siro è di scena la Stella Rossa, avversario ampiamente alla portata di Theo Hernandez e compagni. Questo Milan, ad ogni modo, non può permettersi di sottovalutare nessuno: due settimane fa, in Slovacchia, non è stato semplice piegare la resistenza del pur modesto Slovan (2-3), che ha approfittato degli ormai cronici problemi difensivi del Diavolo rimanendo in partita fino all’ultimo. Fonseca e i suoi uomini, tra l’altro, arrivano all’appuntamento di coppa con l’amara sconfitta nel big match con l’Atalanta (2-1) sul groppone: la Dea venerdì scorso l’ha spuntata nel finale grazie ad una rete di Loookman, affossando ulteriormente i rossoneri, settimi in classifica in campionato (con una partita da recuperare) e lontanissimi dalla contesa per il tricolore.

La Stella Rossa spera ancora

Nel capoluogo meneghino si presenta, in ogni caso, una Stella Rossa che non può più fare calcoli: a quota tre punti, gli uomini di Vladan Milojevic devono vincere per sperare di riagganciare quantomeno il 24esimo posto, l’ultimo valido per gli spareggi.

Il club di Belgrado si è svegliato solo nell’ultimo turno, facendo la voce grossa ed annichilendo 5-1 i tedeschi dello Stoccarda. Nelle gare precedenti, invece, i biancorossi avevano collezionato esclusivamente sconfitte, subendo la bellezza di 16 gol in quattro partite. Dal pesante k.o. con il Barcellona dello scorso 6 novembre la Stella Rossa ha fatto registrare 5 vittorie di fila: in campionato guarda tutti dall’alto verso il basso con 12 punti di vantaggio nei confronti del Partizan. Gli unici indisponibili, nella trasferta di San Siro, saranno Olayinka e Glazer, mentre nel Milan non ci sarà il “faro” Pulisic, infortunatosi contro il Bologna. Oltre allo statunitense il tecnico rossonero Fonseca deve fare a meno pure di Florenzi e Bennacer.

Come vedere Milan-Stella Rossa in diretta tv e in streaming

La sfida tra Milan e Stella Rossa è in programma mercoledì alle 21:00 allo stadio “Meazza” di Milano. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Milan non ha mai perso con la Stella Rossa nei 6 precedenti (tra cui quello, famosissimo, del 1988) ed anche stavolta dovrebbe ottenere un risultato positivo. I serbi in questa Champions League hanno già incassato 4 gol da un’altra formazione meneghina, l’Inter (4-0), e difficilmente riusciranno a limitare i danni in una gara da più di 2 gol complessivi ed almeno uno per parte.

Le probabili formazioni di Milan-Stella Rossa

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Hernández; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Leão; Morata.

STELLA ROSSA (4-2-3-1): Guteša; Young-woo Seol, Spajić, Djiga, Mimović; Krunić, Elšnik; Silas, Ivanić, Radonjić; Ndiaye.

La Stella Rossa riuscirà a segnare almeno un gol? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 3-1