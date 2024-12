Juventus-Manchester City, Champions League: streaming gratis, formazioni, pronostico

Juventus-Manchester City è una partita della sesta giornata di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Dopo cinque giornate la posizione di Juventus e Manchester City nella maxiclassifica della fase campionato di Champions League non è affatto soddisfacente. Bianconeri e Cityzens, quando mancano tre turni, sono rispettivamente diciannovesimi e diciassettesimi, a quota 8 punti. I playoff sono quasi in cassaforte ma non c’è da esultare: ad inizio torneo, infatti, entrambe perseguivano l’obiettivo della qualificazione diretta agli ottavi di finale, motivo per cui bisognerà fare il possibile per rientrare tra le prime otto.

Da qui l’importanza della sfida dell’Allianz Stadium, dal momento che un’eventuale successo permetterebbe ai rispettivi allenatori, Thiago Motta e Pep Guardiola, di scrollarsi di dosso la tensione accumulata nelle ultime settimane. Per Juve e City, infatti, non è un periodo felicissimo, anzi: la Signora sabato scorso ha collezionato l’ennesimo pareggio stagionale, ma se ha evitato la sconfitta con il Bologna (2-2) è merito del “golazo” del giovane Mbangula che ha riacciuffato i felsinei nel recupero. Tra infortuni, gioco che non convince e classifica che inizia a preoccupare – i bianconeri sono sesti, a -7 dall’Atalanta capolista – per il tecnico portoghese non è un momento facile e la piazza, convinta che questa fosse la stagione della rinascita, ha iniziato a mugugnare.

Due squadre in difficoltà

Da inizio novembre la Juventus ha battuto solo Udinese e Torino, mentre per rintracciare l’ultima vittoria nella coppa dalle grandi orecchie bisogna tornare al 2 ottobre (2-3 con il Lipsia).

Non se la passa meglio il Manchester City, alle prese con la prima vera “crisi” dell’era Guardiola. I campioni di Inghilterra hanno rallentato nuovamente in Premier League, pareggiando 2-2 con il Crystal Palace e dimostrando di non essere completamente guariti. Nell’ultimo mese e mezzo De Bruyne e compagni hanno avuto la meglio solo sul Nottingham Forest, subendo nello stesso lasso di tempo ben 5 sconfitte, tra Champions League e campionato. Clamoroso quanto avvenuto due settimane fa, con il Feyenoord capace di rimontare addirittura 3 gol negli ultimi 20 minuti di gioco. L’allenatore catalano, così come Motta, deve fare i conti con numerose assenze: oltre a Rodri, a Torino mancheranno pure Aké e Kovacic, ma sono in forte dubbio anche Akanji, Foden e Stones. Nella Juventus si è fermato Cambiaso, uno degli elementi più preziosi: l’esterno andrà a fare compagnia a Bremer, Cabal, Gonzalez, McKennie e Milik.

Come vedere Juventus-Manchester City in diretta tv e in streaming

La sfida tra Juventus e Manchester City è in programma mercoledì alle 21:00 e si giocherà all’Allianz Stadium di Torino. L’incontro verrà trasmesso in streaming su Amazon Prime Video. La telecronaca sarà effettuata da Sandro Piccinini, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini. Abbonarsi alla piattaforma, che ha l’esclusiva su 16 gare del mercoledì di Champions League, ha un costo di 4,99 euro al mese o di 49,90 euro all’anno. Chi non è ancora abbonato può attivare gratis una prova di 30 giorni.

Comparazione quote

Il segno “1X” è quotato a 1.80 su Goldbet e Lottomatica e a 1.77 su Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.75 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Il pronostico

La Juventus è in difficoltà, non c’è alcun dubbio, ma ha l’occasione di affrontare uno dei City più problematici della gestione Guardiola, che non riesce ad invertire la rotta né in coppa né in campionato. Potremmo assistere dunque ad una gara più equilibrata del previsto, in cui l’attacco stitico dei bianconeri probabilmente si sbloccherà contro una difesa, quella inglese, che nell’ultimo mese e mezzo ha subito una valanga di gol ed ha collezionato a malapena un clean sheet. Entrambe dovrebbero andare a segno.

Le probabili formazioni di Juventus-Manchester City

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Danilo; Thuram, Locatelli; Yıldız, Koopmeiners, Conceição; Vlahović.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Akanji, Ruben Dias, Gvardiol; De Bruyne, Gündoğan, Bernardo Silva; Doku, Haaland, Grealish.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2