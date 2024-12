Sinner, non è come sembra: i conti non tornano

Sinner, non è bastato: la situazione non è ancora del tutto risolta.

L’apparenza, dice un proverbio vecchio quanto il mondo, inganna. Tanto è vero che avevamo immediatamente tirato un sospiro di sollievo quando, nelle scorse ore, eravamo venuti a conoscenza del fatto che qualcuno aveva avvistato Jannik Sinner in quel di Miami. Notizia che poteva voler dire, in effetti, una cosa soltanto: che il sereno, cioè, era finalmente tornato.

Forse ci sbagliavamo, però. Non del tutto, ma quasi. Sembrerebbe, stando almeno alle ultime indiscrezioni, che la partenza del numero 1 del mondo per la Florida non sia stata del tutto risolutiva. I guai con Anna Kalinskaya, infatti, non sarebbero del tutto risolti. La tennista avrà certamente apprezzato che il suo fidanzato (o sarebbe meglio dire ex?) sia volato al di là dell’Oceano per festeggiare il compleanno della ragazza, ma forse serviva ben altro per risolvere a monte un problema che, così pare, si trascina ormai da mesi.

Potrebbe essere in cerca di ulteriori conferme la bella russa, che dopo aver spento 26 candeline non ha comunque cambiato, almeno all’apparenza, atteggiamento. Non ha ricominciato a seguire Sinner sui social, come a voler mantenere le distanze da lui. Ha tolto il “Mi piace” dal profilo del ragazzo ancor prima delle Finals e non sembra avere alcuna intenzione, almeno per il momento, di tornare a seguirlo.

Sinner, l’apparenza inganna: qualcosa non va

Jannik, dal canto suo, non ha invece mai smesso, se non per una manciata di ore. La segue regolarmente e non manca mai di mettere un bel pollice all’insù sulle fotografie della ragazza, con la quale ha iniziato una storia d’amore più o meno intorno alla primavera scorsa.

Ha apprezzato perfino le poche – e tattiche – foto che Anna ha pubblicato il giorno dopo il suo compleanno. S’intravede qualche ospite ma non c’è traccia, naturalmente, di Sinner. Cosa che non ci saremmo in ogni caso aspettati, avendo i due diretti interessati mantenuto una linea comune, a tal proposito, sin dal primo istante. Hanno sempre evitato qualsiasi forma di esposizione mediatica, eppure questo non è bastato a proteggerli del tutto dal gossip e dalle malelingue.

Insospettisce, ancora, il fatto che la Kalinskaya si sia trattenuta a Miami. Se avessero fatto davvero pace, sarebbe in procinto di partire per Dubai con lui: avevano deciso di iniziare lì, insieme, la preparazione per la nuova stagione, ma la crisi attraversata ha fatto saltare, ovviamente, ogni romantico programma partorito pre-crisi. Non resta che capire, a questo punto, se ci siano margini per risolvere la situazione o se, invece, la coppia dell’anno sia già definitivamente scoppiata.