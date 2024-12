Lille-Sturm Graz, Champions League: tv, formazioni, pronostico

Lille-Sturm Graz è una partita valida per la sesta giornata della nuova Champions League. Dove vederla in tv, streaming, formazioni e pronostico

Lille e Sturm Graz si sono affrontate lo scorso anno in Conference League. E dopo la vittoria in trasferta dei francesi, al ritorno è finita in pareggio. Ma il risultato era già stato messo in cassaforte. Si conoscono, insomma, le due squadre, e si conoscono anche i pregi e i difetti di entrambe che in Champions League hanno avuto fino al momento un cammino totalmente diverso.

Importante, e anche molto, quello del Lille: dieci punti conquistati in cinque partite, con una vittoria sul campo del Bologna nel turno precedente che ha rimesso le cose a posto in classifica. David e compagni sono fuori dalla qualificazione diretta agli ottavi solamente per la differenza reti ma è ovvio che questo match contro gli austriaci possa cambiare le cose. Una vittoria, sarebbe la seconda di fila, quasi sicuramente permetterebbe di essere tra le prime otto quando mancheranno solamente due giornate alla fine di questa prima fase. E diciamo che i tre punti sono ampiamente alla portata.

Sì, perché se in Patria lo Sturm Graz riesce quasi sempre a vincere facile – sono cinque i risultati utili di fila – al momento nella massima competizione europea gli ospiti hanno fatto solamente tre punti. Il dato più importante è quello relativo ai gol fatti: solamente due in cinque partite, con sei subiti. Diciamo che lì davanti manca effettivamente qualcosa. Un segnale in più di come il Lille potrebbe riuscire a fare bottino pieno.

Dove vedere Lille-Sturm Graz in diretta tv e in streaming

La sfida Lille-Sturm Graz, valida per la sesta giornata della nuova Champions League, è in programma mercoledì alle 18:45. La Champions League è un’esclusiva assoluta di Sky e di NowTV. Sky trasmetterà una partita in chiaro sul canale TV8 del digitale terrestre, ma non riguarderà le due squadre italiane, bensì il miglior match delle formazioni straniere. Per tutti i nuovi abbonati a NowTV c’è una grande promo: il PassSport mensile in offerta con uno sconto del 40%. Si paga 14,99 euro invece di 24,99 euro si ha accesso a tanti contenuti: tre partite di Serie A per ogni giornata di campionato, la Champions League, i migliori tornei di tennis al mondo, la NBA, la Formula 1, la MotoGP, l’Eurolega di basket.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Lille è quotata a 1.52 su Goldbet e Lottomatica. Ha un valore di 1.55 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Affermazione semplice del Lille, che centrerà la seconda vittoria di fila sognando la possibilità di andare direttamente agli ottavi di finale della massima competizione europea.

Le probabili formazioni di Lille-Sturm Graz

LILLE (4-2-3-1): Chevalier; Mandi, Diakite, Alexsandro, Gudmundsson; Andre, Mukau; Zhegrova, Haraldsson, Fernandez-Pardo; David.

STURM GRAZ (4-2-3-1): Khudyakov; Wutrich, Gazebegovic, Geyhofer, Lavalee; Chuckwuani, Kiteishvili; Biereth, Boving, Yalcouye; Yardmici.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0