Feyenoord-Sparta Praga e Stoccarda-Young Boys, Champions: pronostico

Feyenoord-Sparta Praga e Stoccarda-Young Boys sono valide per la sesta giornata della nuova Champions League. Dove vederle in tv, streaming, formazioni e pronostico

Non è clamoroso, onestamente, viste le squadre assai più scarse che ci sono, che il Feyenoord sia dentro i playoff in questo momento. Ma i padroni di casa, è evidente, dovranno lottare comunque fino alla fine per riuscire a rimanere dentro le 24: i sette punti conquistati fino ad oggi non bastano e il match contro lo Sparta Praga, comunque, arriva in un momento assai delicato. E importante.

Indubbio che gli olandesi siano favoriti e potrebbero sfruttare i molteplici scontri diretti per riuscire nel colpo grosso: vale a dire quello di prendersi i tre punti in questo match e quello di mettere quasi in cassaforte la possibilità di giocarsi gli spareggi. Sì, è proprio così e siamo certi che nessuno vuole farsi sfuggire questa occasione.

Così come è importante, e anche molto, l’occasione che ha lo Stoccarda, che di punti ne ha 4, che sarebbe fuori da ogni cosa, ma che ospita lo Young Boys che in cinque partite ha collezionato altrettante sconfitte e che non ha, ormai, nessuna possibilità di tirarsi fuori da una situazione che è chiara a tutti: gli ospiti giocheranno le ultime tre partite della Champions prima di salutare tutti. E i tedeschi invece vogliono almeno giocarne altre due. Risultato scritto.

Dove vedere Feyenoord-Sparta Praga e Stoccarda-Young Boys in diretta tv e in streaming

Le sfide Feyenoord-Sparta Praga e Stoccarda-Young Boys, valide per la sesta giornata della nuova Champions League, sono in programma mercoledì alle 21:00. La Champions League è un’esclusiva assoluta di Sky e di NowTV. Sky trasmetterà una partita in chiaro sul canale TV8 del digitale terrestre, ma non riguarderà le due squadre italiane, bensì il miglior match delle formazioni straniere. Per tutti i nuovi abbonati a NowTV c’è una grande promo: il PassSport mensile in offerta con uno sconto del 40%. Si paga 14,99 euro invece di 24,99 euro si ha accesso a tanti contenuti: tre partite di Serie A per ogni giornata di campionato, la Champions League, i migliori tornei di tennis al mondo, la NBA, la Formula 1, la MotoGP, l’Eurolega di basket.

Comparazione quote

La vittoria del Feyenoord è quotata a 1.38su Goldbet e Lottomatica. Ha un valore di 1.38 su Snai. L’affermazione dello Stoccarda invece è data a 1.35 su tutti i bookmaker citati prima.

Il pronostico di Feyenoord-Sparta Praga

Vittoria semplice del Feyenoord in un match che dovrebbe pure regalare almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni

FEYENOORD (4-2-3-1): Wellenreuther; Nieuwkoop, Trauner, Hancko, Smal; Hwang, Milambo, Timber; Hadj Moussa, Paixão, Giménez.

SPARTA PRAGA (4-2-3-1): Vindahl, Vitík, Panák, Ross; Wiesner, Kairinen, Laçi, Ryneš; Krasniqi, Rrahmani, Birmančević.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1