Benfica-Bologna, Champions League: formazioni, pronostico

Benfica-Bologna è una partita valida per la sesta giornata della nuova Champions League. Dove vederla in tv, streaming, formazioni e pronostico

Se in campionato il Bologna dimostra di essere una squadra importante – una sola sconfitta in stagione e nello scorso weekend pareggio con amaro in bocca finale sul campo della Juventus – in Champions League è evidente che sia tutt’altra cosa. Gli uomini di Italiano hanno fatto un solo punto in classifica e hanno fatto solamente un gol, inutile, nella sconfitta interna contro il Lille.

A questi livelli serve altro, e ormai in Emilia tutti hanno capito che è impossibile andare avanti ed è anche impossibile riuscire ad entrare nei playoff. Servirebbero almeno due vittorie – e forse non basterebbero – negli ultimi tre impegni della stagione. Ma il calendario, se prima dava la possibilità di pensare a qualcosa di importante, adesso si è davvero complicato. La trasferta sul campo del Benfica, contro una squadra forte e che ha un’esperienza altissima in questa competizione, è proibitiva. E c’è anche la sensazione che il Bologna possa aver anche mollato, dopo la caduta contro i francesi in casa, sotto il profilo mentale. Meglio pensare al campionato è il succo del discorso. E forse siamo anche noi convinti che sia giusto così.

Detto questo, dal proprio canto, il Benfica è in piena corsa per il passaggio del turno e non può in nessun modo perdere l’occasione di conquistare tre punti che si potrebbero rivelare decisivi nell’economia della manifestazione. In poche parole, il match, ci pare davvero indirizzato.

Dove vedere Benfica-Bologna in diretta tv e in streaming

La sfida Benfica-Bologna, valida per la sesta giornata della nuova Champions League, è in programma mercoledì alle 21:00. La Champions League è un’esclusiva assoluta di Sky e di NowTV. Sky trasmetterà una partita in chiaro sul canale TV8 del digitale terrestre, ma non riguarderà le due squadre italiane, bensì il miglior match delle formazioni straniere. Per tutti i nuovi abbonati a NowTV c’è una grande promo: il PassSport mensile in offerta con uno sconto del 40%. Si paga 14,99 euro invece di 24,99 euro si ha accesso a tanti contenuti: tre partite di Serie A per ogni giornata di campionato, la Champions League, i migliori tornei di tennis al mondo, la NBA, la Formula 1, la MotoGP, l’Eurolega di basket.

Comparazione quote

La vittoria del Benfica è quotata a 1.55 su Goldbet e Lottomatica. Ha un valore di 1.55 su Snai.

Il pronostico

La sfida regalerà almeno tre reti complessive e il Benfica si prenderà la vittoria. La consolazione per il Bologna potrebbe arrivare semmai riuscendo a trovare il secondo gol in questo Champions. Non è che la difesa dei lusitani sia impenetrabile.

Le probabili formazioni di Benfica-Bologna

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Bah, Araujo, Otamendi, Carreras; Aursnes, Florentino; Akturkoglu, Kokcu, Di Maria; Pavlidis.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Beukema, Lykogiannis; Ferguson, Freuler; Iling-Junior, Odgaard, Ndoye; Castro.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1