Alberto Tomba ha confessato tutto: annuncio clamoroso su Sinner

Alberto Tomba lo ha detto: quello che è considerato uno dei più forti atleti italiani di sempre ha annunciato una cosa clamorosa su Sinner

Alberto Tomba, da molti, per quello che è riuscito a fare con gli scii a piedi, è considerato il più forte atleta italiano di sempre. Vittorie su vittorie, e tutta Italia incollata alla tv a tifare uno che ha vinto tutto nel corso della sua carriera.

Il fatto, adesso, è che c’è un altro italiano che in uno sport individuale sta riuscendo a compiere delle imprese clamorose: quel Jannik Sinner, primo nella classifica Atp, quindi il numero uno al mondo, da poco vincitore delle Finals di Torino e trascinatore anche della nazionale italiana in Coppa Davis. Insomma, un vero mito per lo sport azzurro. E Tomba, alla soglia dei 58 anni che compirà il prossimo 19 dicembre, ha rilasciato una lunga intervista a La Repubblica dove ha svelato un bel particolare su quello che è il suo rapporto con il tennista più forte del mondo. Si sa, tra campioni di questo genere ci si capisce al volo.

“Ogni tanto ci sentiamo, in fondo lui è un ex sciatore. Ci voleva uno come lui, ho sognato anni fa che sarebbe arrivato qualcuno in grado di diventare il numero uno del mondo, ed ecco qua Jannik. In questo anno di Olimpiadi e Paralimpiadi, per lo sport italiano i suoi Slam sono qualcosa di inavvicinabile. Lui e io siamo divisi da epoche lontane e sport diversi. Lui ha lasciato lo sci perché non si può sbagliare, commettere un singolo errore, ma è come se ci fossimo scambiati i ruoli: io potevo fare il tennista, avevo il campo nel parco di casa, e lui lo sciatore”.