Sinner, tifosi sbalorditi: costa un occhio della testa

Sinner nel mirino del web: ecco perché.

Prima si è intrattenuto un po’ con Max Verstappen, poi ha fatto un giro in auto, a 300 km/h, in compagnia di Charles Leclerc. E infine, per concludere la giornata nel migliore dei modi, ha sventolato la bandiera a scacchi e decretato ufficialmente la fine del Gran Premio di Abu Dhabi. Deve essere stata una giornata memorabile, insomma, per Jannik Sinner, appassionatissimo di Formula 1 oltre che di tennis.

Una presenza, la sua, che non è assolutamente passata inosservata, anzi. Il numero 1 del mondo è stato, se vogliamo, il protagonista indiscusso di quest’ultimo appuntamento della stagione. Arrivato a sorpresa, ha subito conquistato la scena, splendendo in due modi diversi: come re incontrastato del ranking Atp e come campione di stile.

Già, perché abituati come siamo a vederlo sempre in t-shirt e calzoncini, è assai strano poterlo ammirare in abiti civili. E che abiti civili, aggiungeremmo, considerando che la stella del tennis mondiale è arrivata ad Abu Dhabi, in occasione dell’attesissimo GP, sfoggiando un look davvero pazzesco. Con un dettaglio, in tutto ciò, che non è passato inosservato, ma del quale, anzi, si sta parlando ormai da diversi giorni a questa parte.

Sinner stupisce: che stile ad Abu Dhabi

A cosa ci riferiamo? Semplice: a quella che, a questo punto, potremmo ufficialmente definire la giacca della discordia. Quella, vale a dire, che il nativo di San Candido indossava nel paddock, insieme a t-shirt bianca e occhiali da sole.

Quella non è esattamente una giacca qualunque. Non lo è affatto. E questo perché, come notato immediatamente dai tifosi, costa un occhio della testa. Molto probabilmente Sinner non ha speso un solo euro per quel capospalla di Gucci, essendo lui il testimonial del noto marchio di lusso, ma il discorso comunque non cambia: un capo di lusso è e un capo di lusso resta, pagato da lui o meno che sia.

Vi starete legittimamente chiedendo, a questo punto, quanto costi l’esclusiva giacca di Gucci che Jannik ha sfoggiato ad Abu Dhabi la scorsa domenica. Bene, tenetevi forte: per averne una uguale è necessario sborsare 2950 euro, che se per Sinner saranno pochi, per un comune acquirente sono tantissimi. Da qui la polemica, divampata sui social, rispetto al costo eccessivo di questo capo, ad ogni modo perfetto per un numero 1 del suo calibro.