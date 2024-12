Berrettini, non c’è gara: li ha asfaltati senza pietà

Berrettini, che soddisfazione: non ce n’è per nessuno.

Non sarà certo un premio a decretare ciò che è sotto gli occhi di tutti. E cioè che Matteo Berrettini si è lasciato alle spalle una stagione che, pur tra alti e bassi, è stata assolutamente memorabile. Non ha vinto un Masters 1000, non ha vinto uno Slam, ma i 3 titoli che si è assicurato, insieme alla Coppa Davis, malgrado non sia ancora tornato al 100%, sono un segnale inequivocabile del suo talento e della sua grandissima forza di volontà.

Ci sta, dunque, che l’Atp l’abbia individuato come possibile destinatario di uno degli Awards più speciali che ci siano: il premio al Comeback Player of the year, ossia al miglior tennista che è tornato in alto in classifica dopo una brusca battuta d’arresto. Come la sua, per l’appunto, che lo aveva confinato al 154esimo gradino del ranking mondiale, ma a seguito della quale si è ripreso alla grande, fino a tornare al 34esimo posto della graduatoria maschile.

Non è ancora detto, però, che sarà lui ad aggiudicarsi questo graditissimo riconoscimento. Dovrà vedersela, infatti, con Kei Nishikori, che dopo essere stato al 581esimo posto ha chiuso la stagione da numero 106, e con Marin Cilic, che dal 1095esimo posto è risalito fino al 180esimo. Ognuno a modo suo, ognuno coi suoi tempi, tutti hanno risalito la china e anche la classifica, incamerando punti utili per poter tornare agli antichi fasti dopo un periodo di down.

Berrettini vola: li ha convinti tutti

L’ultima parola in merito a quale, tra questi 3 candidati, meriti l’Awards, toccherà all’International Tennis Writers’ Association (ITWA), ma ciò non toglie che i colleghi dei diretti interessati si siano già fatti un’idea.

Se Steve Johnson propende per l’ipotesi Nishikori, Berrettini ha fatto incetta di complimenti e di aspettative. Sam Querrey, John Isner e Jack Sock sono d’accordo sul fatto che questo premio spetti a lui e a nessun altro. “Cilic e Nishikori – ha detto Querrey – sono ragazzi fantastici, spero il meglio per loro, ma la risposta è Matteo Berrettini. “Onestamente, non potrei essere più d’accordo – gli ha fatto eco Sock – Non saprei nemmeno dirti cosa ha giocato Nishikori, so che Cilic ha vinto un torneo, Berrettini ha vinto almeno un titolo o due quest’anno se non sbaglio (sono 3, in realtà, ndr), e ha dato un contributo decisivo in Coppa Davis. Berrettini a mani basse”.

“Sì, è Berrettini – ha confermato, dal canto suo, Isner – Non mi è mai piaciuta molto questa lista, in genere ho la sensazione che ci sia qualcuno che torna da una situazione molto peggiore, completamente caduto dalla classifica, qualcuno che arriva dal 400esimo posto nel mondo e torna al 30 o 40esimo posto nel mondo. Berrettini, penso che fosse 145 ed è arrivato al 35 ma quest’anno ha vinto tre titoli. Sorprendentemente tutti e tre sono arrivati sulla terra battuta che non è certamente la sua superficie migliore. È un bravo ragazzo, era tra i primi dieci al mondo, è arrivato in una finale Slam in passato e spero che possa migliorare ancora la sua classifica. Tutti crediamo possa farlo“.