Sinner, Kalinskaya al veleno: si salvi chi può

Kalinskaya senza peli sulla lingua: l’ha detto davanti a tutti.

Sin dall’inizio della loro relazione, hanno optato per il cosiddetto metodo Sinner. Hanno bandito foto di coppia, cuoricini e commenti al miele dai social network e si sono limitati a vivere il loro amore dietro le quinte, lontani da occhi indiscreti. Tutto questo non è stato sufficiente, però. Anna Kalinskaya e il numero 1 del mondo sono comunque balzati agli onori della cronaca in men che non si dica, complice di sicuro il momento di grande popolarità del campione altoatesino.

In un modo o nell’altro, si parla di loro tutti i giorni. A maggior ragione adesso che, almeno così sembrerebbe, i due ragazzi sono in crisi. Il gelo è iniziato alla vigilia delle Finals e ha portato la ragazza a non presentarsi a Torino. Non la si è vista neppure a Malaga: ha disertato, oltre che il torneo dei Maestri, anche l’atto finale della Coppa Davis, ribadendo così un concetto chiave: e cioè che non le interessava, in quel momento, stare a fianco del suo presunto fidanzato.

Non si sa perché abbiano litigato, così come non si sa se si siano riappacificati, benché il tennista sia stato visto a Miami in occasione del compleanno di lei. Quello che invece è sotto la luce del sole è che la bella Anna ha voluto lanciare un messaggio, neanche troppo delicato per la verità, a qualcuno. E che lo ha fatto lanciandosi in un’affermazione che, manco a dirlo, è subito finita al centro dell’attenzione.

Kalinskaya, Sinner e quei serpenti: caos sui social

Il curioso siparietto di cui la russa è stata protagonista arriva da un video della collega Daria Kasatkina, molto attiva sui social e sempre pronta a creare contenuti per il suo pubblico.

Stava parlando con Camila Osorio quando, ad un certo punto, Anna si è precipitata davanti alla telecamera per consegnare ai follower una riflessione che non è parsa affatto casuale. Si parlava di serpi e la dolce metà (o ex?) di Sinner ha ritenuto doveroso sottolineare che “il Tour è pieno di serpenti, se devo essere onesta”. In tanti hanno letto nella sua frase un chiaro riferimento ad un altro suo ex fidanzato, ovvero Nick Kyrgios, che da mesi ormai si è accanito contro Sinner.

Vero è che l’australiano ed Anna non si erano lasciati in buoni rapporti, anzi, per cui possiamo solo immaginare quanto possa infastidirla il fatto che il nativo di Canberra ce l’abbia così tanto con il suo nuovo partner. E se conosciamo bene il bad boy della terra dei canguri, questo non sarà che l’inizio di un dissing che si preannuncia parecchio turbolento.