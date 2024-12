Salisburgo-PSG, Champions League: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Salisburgo-PSG è una partita valida per la sesta giornata di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Quando mancano tre turni al termine della fase a girone unico il PSG di Luis Enrique è clamorosamente fuori dalle prime 24. Ad oggi, dunque, i parigini andrebbero incontro ad una bruciante eliminazione che farebbe parecchio rumore. Ci sono ancore tre partite da giocare, tuttavia, per provare a staccare quantomeno il pass per i playoff di qualificazione agli ottavi di finale.

Tre “finali” per i pluricampioni di Francia in carica, in cui non sono ammessi passi falsi: Salisburgo, Stoccarda e Manchester City. Il PSG cercherà di mettere fine al digiuno di vittorie nella massima competizione continentale – l’ultimo successo, risicatissimo, è stato quello con il Girona nella prima giornata – già in Austria, con l’obiettivo di raggiungere quota 7 punti (i transalpini adesso ne hanno 4) e rimanere attaccati al “treno” degli spareggi. In patria, nel frattempo, gli uomini di Luis Enrique sembrano aver perso la spinta propulsiva: contro Nantes e Auxerre, negli ultimi due turni di Ligue 1, non sono andati al di là di due deludenti pareggi, permettendo al Marsiglia di Roberto De Zerbi e al Monaco di rifarsi sotto (ora sono 5 i punti di vantaggio sul secondo posto). Solo un risultato a disposizione, pertanto, contro un Salisburgo che si è fortemente ridimensionato rispetto agli ultimi anni e che non riesce a dominare più neppure nella Bundesliga austriaca (la squadra di Pep Lijnders è addirittura a -13 dallo Sturm Graz capolista). Sono 3 i punti conquistati dai biancorossi in Champions League, frutto della vittoria esterna in casa del Feyenoord (1-3). Per il resto, soltanto sconfitte e ben 15 gol subiti in cinque partite.

Come vedere Salisburgo-PSG in diretta tv e in streaming

La sfida tra Salisburgo e PSG è in programma martedì alle 21:00 alla Red Bull Arena di Salisburgo, in Austria. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 256). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del PSG è quotata a 1.33 su Goldbet e Lottomatica e a 1.35 su Snai. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 1.35 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Il PSG non sta affatto brillando ma dovrebbe tornare a vincere in questo turno di Champions League. Previsti almeno tre gol complessivi a Salisburgo.

Le probabili formazioni di Salisburgo-PSG

SALISBURGO (4-3-3): Schlager; Capaldo, Piatkowski, Baidoo, Guindo; Clark, Bajcetic, Gloukh; Yeo, Ratkov, Nene.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Lee, Gonçalo Ramos, Barcola.

Il Salisburgo riuscirà a segnare almeno un gol? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-3