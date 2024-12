I pronostici di martedì 10 dicembre: Champions League

I pronostici di martedì 10 dicembre, inizia la sesta giornata della fase a girone unico della Champions League con nove partite in programma, in campo Atalanta e Inter.

La sesta della fase a gironi di Champions League prende il via questo martedì con due squadre italiane in campo: Inter e Atalanta attese da due partite molto difficili. I campioni d’Italia saranno ospiti dei campioni di Germania del Bayer Leverkusen in netta ripresa dopo un avvio di stagione altalenante: hanno vinto le ultime cinque partite ufficiali segnando ben quindici gol.

Probabile almeno un gol per squadra in questa sfida come in quella dell’Atalanta che se la vedrà con il Real Madrid di Ancelotti, tornato alla vittoria nell’ultimo turno di Liga e che dovrebbe ritrovare Vinicius Junior dopo l’infortunio: sarà la rivincita della finale di Supercoppa Europea, in cui stavolta gli orobici non solo dovrebbero riuscire a fare gol ma potrebbero anche evitare la sconfitta.

I pronostici sulle altre partite

Il PSG, clamorosamente a rischio eliminazione, ha solo la vittoria a disposizione sul campo dell’abbordabile Salisburgo. Probabile la vittoria magari anche con uno scarto ampio: la differenza reti potrebbe essere decisiva per evitare brutti scherzi. Per entrare tra le prime otto il Bayern Monaco ha bisogno dei tre punti contro lo Shakhtar Donetsk, promette gol la sfida tra il Lipsia all’ultima spiaggia e l’Aston Villa.

Pronostici: la scelta del Veggente

• MULTIGOL 1-3 CASA + MULTIGOL 1-3 OSPITE in Lipsia-Aston Villa, Champions League, ore 21:00

Vincenti

Liverpool (in Girona-Liverpool, Champions League, ore 18:45)

(in Girona-Liverpool, Champions League, ore 18:45) PSG (in Salisburgo-PSG, Champions League, ore 21:00)

(in Salisburgo-PSG, Champions League, ore 21:00) Bayern Monaco (in Shakhtar Donetsk-Bayern Monaco, Champions League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Salisburgo-PSG , Champions League, ore 18:45

, Champions League, ore 18:45 Shakhtar Donetsk-Bayern Monaco, Champions League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Atalanta-Real Madrid , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 Brest-PSV , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 Bayer Leverkusen-Inter, Champions League, ore 21:00

Il “clamoroso”

• Pareggio in Brest-PSV, Champions League, ore 21:00