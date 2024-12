Shakhtar Donetsk-Bayern Monaco e Brest-PSV Eindhoven, Champions League: pronostici

Shakhtar-Bayern e Brest-Psv sono valide per la sesta giornata della nuova Champions League. Dove vederle in tv, streaming, formazioni e pronostico

Nove punti in classifica per il momento quelli che conquistato il Bayern Monaco in queste prime cinque partite di Champions League. Non bastano per essere tra le prime otto ed evitare i playoff. Ma un’affermazione, semplice, contro gli ucraini, permetterà agli uomini di Kompany di giocarsi tutto, poi, in quelle che sono le due partite finali di questa prima fase.

Abbandonata la Coppa di Germania, che era un obiettivo, i bavaresi adesso hanno “solo” campionato e Champions per portare a casa un trofeo. E non vogliono come al solito lasciare nulla al caso. Vinceranno i tedeschi, contro una formazione che ha sicuramente delle difficoltà e che ha comunque dimostrato di potersela giocare. Ma con quelle del proprio livello, ovviamente, qui parliamo di una formazione che è totalmente un’altra cosa. Anche se mancherà Kane, come sappiamo: infortunio muscolare per l’inglese, che non sarà della partita.

Nell’altro match che andiamo ad analizzare, ci sono due squadre che hanno fatto decisamente bene in questo prima parte di Champions e che vivono un ottimo momento di forma. Anche un pareggio, in questo caso, potrebbe essere ben accetto sia dal Brest che dal Psv. Si potrebbero, insomma, accontentare di un punto che non è male per nessuno e che le manterrebbe in corsa per tutti gli obiettivi.

Dove vedere Shakhtar-Bayern e Brest-Psv in diretta tv e in streaming

Le sfide Shakhtar-Bayern e Brest-Psv, valide per la sesta giornata della nuova Champions League, sono in programma martedì alle 21:00. La Champions League è un’esclusiva assoluta di Sky e di NowTV. Sky trasmetterà una partita in chiaro sul canale TV8 del digitale terrestre, ma non riguarderà le due squadre italiane, bensì il miglior match delle formazioni straniere. Per tutti i nuovi abbonati a NowTV c’è una grande promo: il PassSport mensile in offerta con uno sconto del 40%. Si paga 14,99 euro invece di 24,99 euro si ha accesso a tanti contenuti: tre partite di Serie A per ogni giornata di campionato, la Champions League, i migliori tornei di tennis al mondo, la NBA, la Formula 1, la MotoGP, l’Eurolega di basket.

Comparazione quote

La vittoria del Bayern Monaco è quotata a 1.12 su Goldbet e Lottomatica. Ha un valore di 1.14 su Snai. Il pareggio invece tra Brest e Psv è quotato 3.50 su Goldbet e Lottomatica e 3.55 invece su Snai.

Il pronostico di Shakhtar-Bayern

Facile affermazione del Bayern Monaco. Che dovrebbe segnare almeno tre gol e non ne dovrebbe prendere nemmeno uno.

Le probabili formazioni

SHAKHTAR (4-2-3-1): Riznyk; Konoplia, Bondar, Matviyenko, Pedro Henrique; Bondarenko, Kryskiv, Sudakov; Zubkov, Sikan, Kevin.

BAYERN (4-2-3-1): Neuer; Boey, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Goretzka; Sané, Musiala, Coman; Muller.

POSSIBILE RISULTATO: 0-4