Lipsia-Aston Villa, Champions League: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Tra le squadre che sembrano essere già spacciate dopo le prime 5 giornate della fase a girone unico c’è anche il Lipsia. I Roten Bullen di Marco Rose non sono stati in grado di collezionare neppure un punto in questa Champions League, incassando ben cinque sconfitte. Atletico Madrid, Juventus, Liverpool, Celtic e Inter: tutte sono riuscite ad avere la meglio sui biancorossi, la cui avventura continentale era partita con ben altre aspettative. Lipsia che dunque è già spalle al muro: in caso di non vittoria contro l’Aston Villa nel sesto turno il ventiquattresimo posto, l’ultimo utile per giocare quantomeno il playoff, diventerebbe irraggiungibile.

Sesko e compagni, tra l’altro, stanno provando a mettersi alle spalle un novembre nerissimo, in cui non hanno mai vinto, evitando la sconfitta solamente contro il Borussia Monchengladbach in Bundesliga. Dicembre, tuttavia, sembra iniziato sotto ben altri auspici. Il Lipsia ha vinto le ultime due partite, quella di Coppa di Germania con l’Eintracht Francoforte ed in campionato con il Kiel, fondamentale per rimanere tra le prime 4.

È messo invece decisamente meglio l’Aston Villa, che in Champions League è a ridosso delle prime otto grazie ai suoi 10 punti. Già, il tecnico dei Villans Unai Emery può sognare la qualificazione diretta agli ottavi di finale e per questo sarà importante tornare almeno con un punto in tasca dalla trasferta tedesca. Il club di Birmingham, tornato a disputare la massima competizione continentale dopo oltre 40 anni, in Europa sta puntando sulla solidità. Ha incassato un solo gol a fronte di 6 realizzati, facendo registrare 4 clean sheet (unico gol subito su rigore). Discontinuo in Premier League (è sesto), l’Aston Villa viene in ogni caso da due vittorie di fila, ottenute contro Brentford (3-1) e Southampton (1-0), entrambe davanti al proprio pubblico.

Il pronostico

Il Lipsia non ha alternative alla vittoria se vuole proseguire la sua avventura europea. Sì, l’Aston Villa ha fatto decisamente meglio dei Roten Bullen finora ma la sensazione è che in questo match potrebbe arrivare il primo punto degli uomini di Rose. Dal momento che i padroni di casa non possono accontentarsi del pareggio, le probabilità di assistere ad una gara da almeno un gol per parte sembrano essere molto alte.

Le probabili formazioni di Lipsia-Aston Villa

LIPSIA (4-4-2): Gulacsi; Geertruida, Seiwald, Orban, Henrichs; Baumgartner, Haidara, Vermeeren, Nusa; Sesko, Openda.

ASTON VILLA (4-2-3-1): Emiliano Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; Kamara, Tielemans; Philogene, Rogers, McGinn; Watkins.

