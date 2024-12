Atalanta-Real Madrid, Champions League: tv, streaming, formazioni, pronostico

Atalanta-Real Madrid è una partita valida per la sesta giornata di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il match più interessante di questo turno di Champions League va in scena al Gewiss Stadium di Bergamo tra la scatenata Atalanta di Gian Piero Gasperini e il Real Madrid campione in carica della manifestazione. In sostanza sarà la “rivincita” dell’ultima Supercoppa Europa, giocata in piena estate e vinta 2-0 dai Blancos di Carlo Ancelotti, che in quell’occasione fecero valere la maggiore esperienza ed approfittarono del fatto che la Dea fosse forse un po’ troppo distratta dai rumors di mercato.

Stavolta, invece, i nerazzurri arrivano preparatissimi all’appuntamento: l’Atalanta è probabilmente la squadra più in forma d’Europa insieme al Liverpool e lo dimostrano le nove vittorie consecutive, tra campionato e Champions League. Gli uomini di Gasperini sono imbattuti da fine settembre e vincono ininterrottamente da un mese e mezzo: venerdì scorso sono usciti vittoriosi anche dal derby lombardo con il Milan (2-1, gol decisivo di Lookman a pochi minuti dalla fine) e si sono presi la vetta della classifica, scavalcando il Napoli, poi sorpreso due giorni dopo dalla Lazio. È una Dea che va a mille pure in Europa, dal momento che de Roon e compagni si presentano alla sfida con il Real da imbattuti (unici insieme a Inter e Liverpool) e con 11 punti in classifica – ben 5 in più delle Merengues – che al momento valgono il quinto posto.

Già tre sconfitte in Champions per Ancelotti

Il Real Madrid, al contrario, non potrà permettersi altri passi falsi se non vuole correre il rischio di non rientrare tra le prime otto, le uniche che si qualificheranno direttamente agli ottavi.

La corazzata di Ancelotti ha già incassato tre sconfitte in Champions League (Lille, Milan e Liverpool) ed è solo ventiquattresima. Nella Liga, invece, il Real è costretto ad inseguire i rivali del Barcellona, a +2 ma con una gara in più: anche in patria i Blancos sono inciampati più volte – l’ultima una settimana fa contro l’Athletic Bilbao, con conseguente sfogo di Ancelotti in conferenza stampa – tuttavia sono sempre riusciti a rialzarsi. Ad esempio, sabato scorso, nella trasferta di Girona, travolgendo 3-0 i catalani. L’esame Atalanta, a tal proposito, capita a fagiolo, sebbene il tecnico emiliano debba sostenerlo con parecchi assenti: Bellingham e Rodrygo sono in forte dubbio, Vinicius difficilmente recupererà ed a Bergamo non ci saranno Mendy, Camavinga, Alaba e Militao. Dall’altro lato, invece, Gasperini deve fare a meno di Zappacosta e Cuadrado.

Come vedere Atalanta-Real Madrid in diretta tv e in streaming

La sfida tra Atalanta e Real Madrid è in programma martedì alle 21:00 al Gewiss Stadium di Bergamo. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Arena (204), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Dopo aver rimediato tre sconfitte nei tre precedenti con il Real Madrid, quest’Atalanta sembra avere le carte in regola per ottenere un risultato positivo nella sfida con i Blancos, che in questo momento appaiono tutt’altro che invulnerabili. I gol non dovrebbero mancare nella notte di Bergamo: almeno 3 quelli totali.

Le probabili formazioni di Atalanta-Real Madrid

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Lookman.

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Lucas Vazquez, Tchouaméni, Rudiger, Garcia; Valverde, Modric; Arda Guler, Bellingham, Brahim Diaz; Mbappè.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1