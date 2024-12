Girona-Liverpool, Champions League: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Girona-Liverpool è una partita valida per la sesta giornata di Champions League e si gioca martedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il ruolino del Liverpool nella nuova fase a girone unico di Champions League è addirittura migliore rispetto a quello di campionato, dove i Reds la stanno facendo da padroni. In Europa abbiamo visto forse la versione migliore di Salah e compagni, gli unici finora ad averle vinte tutte. Cinque vittorie su cinque, 12 gol realizzati e soltanto uno subito: nessuno può vantare, al momento, lo stesso score degli uomini di Arne Slot.

Tutto ciò nonostante un calendario tutt’altro che clemente: il Liverpool ha battuto squadre del calibro di Bayer Leverkusen, Milan, Lipsia e soprattutto i campioni d’Europa in carica del Real Madrid, che due settimane fa si sono dovuti arrendere 2-0 ad Anfield. Primi in classifica con due punti di vantaggio sull’Inter seconda, i Reds si sono già assicurati un pass per i playoff – sono matematicamente tra le prime 24 – ma l’obiettivo, adesso, è consolidare ulteriormente il primato e cercare di restare tra le prime 8 per qualificarsi direttamente agli ottavi (e giocare due partite in meno tra febbraio e marzo). Slot e i suoi, intanto, arrivano “freschi” all’appuntamento con il Girona: sabato scorso, infatti, l’atteso derby con l’Everton è stato rinviato per via del maltempo.

Nonostante ciò il Liverpool è rimasto ben saldo al comando della graduatoria della Premier League, anche se il Chelsea si è portato a -4. I catalani, invece, sono reduci da una netta sconfitta con il Real Madrid (0-3), che li ha fatti scivolare al nono posto della classifica della Liga (pochi giorni prima erano stati eliminati dalla Coppa del Re dal Logrones, club di quarta serie). In Champions le cose non vanno meglio: sono solamente tre i punti conquistati in 5 giornate dagli uomini di Michel, lontani parenti rispetto a quelli dell’anno scorso.

Come vedere Girona-Liverpool in diretta tv e in streaming

Girona-Liverpool è in programma martedì alle 18:45 all’Estadi Montilivi di Girona, in Spagna. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Comparazione quote

La vittoria del Liverpool è quotata a 1.43 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “No Gol” è quotato invece a 2.15 su Goldbet e Lottomatica e a 2.10 su Snai.

Il pronostico

Pur dovendo fare i conti con qualche assenza (Mac Allister è squalificato) il Liverpool dovrebbe imporsi senza problemi sul Girona, che dopo aver perso numerosi protagonisti della scorsa stagione nel mercato estivo sta facendo fatica sia nella Liga che in Champions League, andando incontro ad un inevitabile ridimensionamento. Non è da escludere che i Reds riescano a tenere pure la porta inviolata a Montilivi.

Le probabili formazioni di Girona-Liverpool

GIRONA (4-2-3-1): Gazzaniga; A. Martinez, Lopez, Krejci, Gutierrez; Martin, Romeu; Asprilla, van de Beek, Danjuma; Miovski.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Kelleher; Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson; Gravenberch, Jones; Salah, Szoboszlai, Luis Diaz; Gakpo.

Il Liverpool riuscirà a tenere la porta inviolata? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 0-2