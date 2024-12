Dinamo Zagabria-Celtic, Champions League: tv, formazioni, pronostico

Dinamo Zagabria-Celtic è una partita valida per la sesta giornata della nuova Champions League. Dove vederla in tv, streaming, formazioni e pronostico

Con sette e otto punti conquistati fino al momento, Dinamo Zagabria e Celtic sarebbero dentro i playoff di questa Champions League. Certo, mancano ancora tre giornate e questo è un vero e proprio scontro diretto che potrebbe determinare, realmente, il passaggio del turno o quasi.

Si affrontano due squadre che, forse, hanno fatto meglio del previsto. Anzi, sicuramente hanno fatto meglio del previsto visto le formazioni che al momento si sono messe alle spalle. Squadre forti, ma il cammino è davvero lunghissimo e tutto realmente può succedere. Detto questo, andando ad analizzare gli ultimi risultati arrivati, tra campionato e coppa, appunto, possiamo tranquillamente affermare che quelli che stanno meglio sono gli scozzesi.

La squadra ospite non perde una gara dal primo ottobre: era la seconda giornata di Champions e il Celtic prese sette gol dal Borussia Dortmund: da quel momento in poi solamente risultati positivi, non solo in campionato, ma anche nella massima competizione europea. Il momento, invece, è difficilissimo per la Dinamo Zagabria, che nelle ultime cinque uscite ha collezionato tre pareggi e due sconfitte. Sì, per una squadra del genere, che di solito in Patria ha poche rivali, la situazione è da tenere sott’occhio. E allora, appunto per questo motivo, crediamo che il Celtic possa riuscire a tornare a casa con un risultato positivo.

Dove vedere Dinamo Zagabria-Celtic in diretta tv e in streaming

La sfida Dinamo Zagabria-Celtic, valida per la sesta giornata della nuova Champions League, è in programma martedì alle 18:45.

Comparazione quote

La vittoria del Celtic è quotata a 2.35 su Goldbet e Lottomatica. Ha un valore di 2.25 su Snai.

Il pronostico

Di certo c’è una cosa: viste le difese tutt’altro che granitiche, entrambe le formazioni troveranno la via della rete. E occhio, in tutto questo, al colpo grosso che il Celtic potrebbe riuscire a piazzare. Mettendo l’ipoteca almeno ai playoff.

Le probabili formazioni di Dinamo Zagabria-Celtic

DINAMO ZAGABRIA (4-3-3): Zagorac; Ristovski, Théophile-Catherine, Torrente; Pierre-Gabriel, Kačavenda, Rog, Bernauer, Ogiwara; Baturina; Kulenović.

CELTIC (4-3-3): Schmeichel; Johnson, Carter-Vickers, Trusty, Valle; Hatate, McGregor, Paulo Bernardo; Kuhn, Furuhashi, Maeda.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2