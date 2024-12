Sinner, un sogno che si avvera: è successo davvero

Sinner, due sogni in un colpo solo: domenica indimenticabile per il numero 1 del mondo.

Dopo una stagione così, si provi a dire il contrario, meritava di regalarsi una giornata così. Di realizzare un sogno che forse, fino a qualche anno fa, era convinto fosse destinato a rimanere tale. Anzi, a dire la verità, di sogni in una giornata sola ne ha realizzati ben due e non solo uno. A riprova del fatto che l’8 dicembre 2024 resterà scolpito nella sua memoria per sempre.

In quella di chi? Ma di Jannik Sinner, naturalmente, essendo stato lui il protagonista indiscusso dell’ultimo appuntamento di Formula 1 dell’anno che sta per passare agli archivi. Il campione altoatesino, reduce come noto da un’annata assolutamente straordinaria, è volato ad Abu Dhabi per concedersi un’incursione a sorpresa nel magico mondo dell’alta velocità e dell’automobilismo, di cui è molto appassionato.

Prima che iniziasse la gara si è intrattenuto a lungo con due delle stelle più luminose del Circus. Prima con Max Verstappen, al suo quarto titolo consecutivo, poi con Charles Leclerc. Con il pilota della Rossa ha fatto, addirittura, qualcosa di estremamente eccitante: è salito a bordo di una Ferrari stradale 296, capace di arrivare a 330 km/h, e si è goduto qualche giro della pista con il monegasco al volante. Un sogno per tanti, ma soprattutto per lui, che ha sempre sottolineato di avere un vero e proprio debole per la F1.

Sinner, in pista come al luna park: che felicità!

Non è finita qui, però. Oltre ad essersi gustato dal vivo la gara, poi vinta dalla McLaren di Lando Norris, Sinner ha fatto addirittura di più: non ancora sazio di emozioni, all’ultimo giro ha fatto il “botto”.

A lui è toccato, infatti, sventolare la bandiera a scacchi sul traguardo del Gp di Abu Dhabi, per decretarne la fine e la vittoria, appunto, del pilota di origini britanniche. Un compito che lo avrà emozionato tantissimo, l’ennesima soddisfazione in un anno punteggiato, per fortuna, solo da gioie e successi incommensurabili.

Per l’occasione, in quel di Abu Dhabi c’è stato qualcuno che ha azzardato un paragone con Verstappen. A tal proposito, però, Sinner si è espresso così: “Io il Verstappen del tennis? Ho apprezzato un’intervista in cui dice di non inseguire i record di Hamilton o altri, che gli piace stare con la famiglia, gli amici. Siamo atleti ma anche persone”. “A Carlos hanno chiesto chi tra noi è Mbappé e chi Haaland – ha detto ancora – ma non mi piace fare paragoni benché in F1 si sia soli come nel tennis. Verstappen di sicuro negli ultimi anni ha avuto una costanza e una solidità incredibili“.