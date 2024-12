Nuova bufera su Sinner, fan disperati: verdetto drammatico

Nuova bufera su Sinner: non si placano le polemiche per alcune uscite nell’immediatezza della sua positività. Stavolta ci sono altri nel mirino

Da agosto in poi, da quando pubblicamente è uscita la notizia sul doping che ha riguardato Jannik Sinner, sono stati moltissimi i commenti che hanno accompagnato questi mesi. E alcuni colleghi si sono anche schierati contro il tennista italiano.

Non rientriamo nei dettagli della storia, la conosciamo tutti e tutti siamo in attesa di una risposta del Tas di Losanna dopo che la Wada ha fatto ricorso per l’assoluzione. Qui ribadiamo un altro concetto, quello dei colleghi che hanno preso di mira Jannik. Uno di questi è stato Denis Shapovalov. Il tennista canadese, allora, sul proprio profilo X aveva scritto questo: “Regole diverse per giocatori diversi”. Un messaggio immediatamente diventato virale che ha fatto scatenare tutti i tifosi, soprattutto quelli dell’italiano che hanno deciso di rispondere a muso duro. Forse troppo – lo sappiamo, i social in alcuni casi sono pericolosi – e Shapovalov è tornato appunto sulla vicenda.

Nuova bufera su Sinner: i suoi tifosi nel mirino

” Qualche giorno fa – si legge testualmente sul portale assai ben informato tennisworlditalia.com – il tennista nordamericano ha tenuto una conversazione con gli amici Thanasi Kokkinakis e Dominic Thiem, discutendo quanto alcuni social, come X, generino spesso insulti e commenti di odio. Denis nella fattispecie ha fatto riferimento proprio al discusso post su Sinner, lamentando un trattamento poco carino nei suoi confronti dai tifosi italiani: “Sembra che le persone di X semplicemente odino e si scaglino contro tutti. Questa era una cosa che mi è accaduta con i fan italiani quando ho fatto un commento sul caso Sinner. Non ha nulla contro Jannik, per me era solo il principio che dovrebbe essere lo stesso per tutti i giocatori, ma a tanti tifosi italiani piace considerarmi come un pazzo“.

Insomma, questo è quanto, a dimostrazione, purtroppo, che quando uno commenta in qualche modo che non piace a tutti, allora il problema è sempre dietro l’angolo, purtroppo. Sui social, purtroppo, visto che esiste anche l’impunità nella maggior parte dei casi e visto che molti utenti utilizzano degli account fake, è tutto più amplificato. Ognuno è libero, a quanto pare, di dire ciò che vuole e scrivere ciò che vuole. E onestamente, secondo il nostro modesto avviso, tutto questo dovrebbe essere migliorato.