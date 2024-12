Sinner, occasione persa: delusione alle stelle, ma mai dire mai

Sinner, guai a perdere le speranze: non è ancora detto.

Era bastata un’emoticon, una soltanto. Gli animi dei sinneristi doc si erano accesi in un nanosecondo, alla velocità della luce. Sembrava volesse dire una cosa soltanto, del resto, l’emoji della volpe. Che la band avesse intenzione, cioè, di dedicare uno dei prossimi brani nientepopodimeno che al miglior tennista attualmente su piazza.

Il gruppo in questione è quello dei Pinguini Tattici Nucleari, che alla domanda, arrivata tramite box nelle stories, in cui un fan chiedeva di dare al pubblico un indizio relativo alla prossima canzone, aveva risposto, per l’appunto, usando l’emoticon della volpe. E in questo momento storico, almeno così credevamo, c’è una volpe soltanto, ovvero quella che arriva dal Trentino Alto Adige. Ecco spiegato, quindi, perché tutti avevano pensato che uno dei testi in cantiere potesse contenere un passaggio su Jannik Sinner.

La delusione c’è stata eccome, dunque, quando gli amanti del tennis hanno scoperto che non c’era in realtà nulla di tutto ciò, in Hello World, il nuovo album della talentuosissima band italiana. La volpe cui alludevano era quella di Piccola volpe, uno dei brani in esso contenuti. Per il resto, c’è l’amore, ci sono i viaggi, c’è pure la tecnologia, ma non il tennis. Eppure, a quanto pare, non è ancora detta l’ultima parola.

Sinner, la speranza è l’ultima a morire

Hanno lasciato il beneficio del dubbio quando, qualche giorno fa, sono stati intervistati da Tuttosport, che ha rivolto loro domande relative alla musica, ma non solo.

L’intervista contiene anche diversi passaggi sul tema dello sport: “Come Pinguini Tattici Nucleari cerchiamo di non pensare troppo alle classifiche. Perché primo, secondo, terzo… quando si tratta di musica ci sembra una questione un po’ riduttiva. Invece quando si tratta di sport è giusto perché le passioni sono legate anche ai risultati della propria squadra. Noi tifiamo tutti per club diversi, non ne parliamo troppo, anche perché vogliamo tenere pace e amore tra di noi. Ma parliamo di sport in generale: c’è chi è appassionato di tennis, chi di calcio. La cosa bella e che storicamente ci ha sempre accomunati è che quando c’è un evento sportivo particolare, come sono state la finale dell’Europa League o di Champions, tutti tifavamo per la stessa squadra: è una cosa che ci unisce…”.

E quando è stato chiesto loro se qualcuno di questi atleti comparirà mai in un loro brano, la risposta ha riacceso gli animi dei tifosi: “Stimiamo molto Sinner perché è uno sportivo che si impegna tantissimo e che ha raggiunto il successo grazie al duro lavoro e quindi chissà, in futuro, perché non citarlo in un testo e magari anche invitarlo a un prossimo concerto?”. Della serie mai dire mai.