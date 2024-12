Berrettini, che imbarazzo: stavolta l’ha fatta grossa

La reazione inaspettata di Matteo Berrettini ha subito fatto il giro del web.

Non ci stupisce affatto che il pubblico impazzisca, quando giocano insieme, o anche solo quando, per un motivo o per un altro, vengono intervistati in coppia. Figurarsi allora quanto sia stato apprezzato, nei giorni scorsi, il fatto che Matteo Berrettini e Jannik Sinner siano stati invitati contemporaneamente sul palco dei Supertennis Awards.

Che siano loro, i due tennisti più amati del Bel Paese, è ormai assodato. E non solo perché il primo è stato numero 6 al mondo, mentre il secondo è addirittura il migliore sulla faccia del pianeta. Matteo e Jannik piacciono perché sembrano incarnare alla perfezione i valori che contano, perché pur essendo famosi, ricchi e popolarissimi sono comunque sinceri e genuini. Non danno l’impressione di essersi montati la testa, ecco, cosa assai rara per chi, come loro, è arrivato all’apice del successo.

Va da sé, dunque, che l’intervista a due, magistralmente condotta da un Piero Chiambretti in forma come non mai, sia stata apprezzatissima dal pubblico che ha assistito al gala di fine anno organizzato dalla Fitp. I due campioni hanno raccontato aneddoti esilaranti e se ne sono dette, in senso ironico s’intende, di tutti i colori. Si sono divertiti loro e si sono divertiti pure i presenti in sala, che hanno potuto gustarsi dal vivo i siparietti e le gag le cui clip, in questi giorni, sono diventati virali.

Berrettini glissa: nessuna risposta dal romano

Ci sono state battuti per tutti i gusti e per qualunque argomento, ma una, su tutte, ha fatto esplodere il pubblico in una grassa risata. E no, non ci riferiamo al “Ma che c**** dici” con cui Matteo ha replicato quando Jannik ha affermato che gli spiace sempre battere a tennis i suoi amici.



Ci riferiamo, bensì, ad una delle tante battute che Chiambretti ha fatto al romano: “Lei la chiamano il martello, ‘hammer’… cosa martella?”. Berrettini ha prima abbassato lo sguardo, poi si è girato verso il pubblico come a dirsi stupefatto che il presentatore gli avesse veramente fatto quella domanda. Ha riso, ma era chiaramente imbarazzato e non è riuscito, lì per lì, a trovare una risposta a tono.

Ha glissato, dunque, con un eloquente “Passi a Sinner…”, nella speranza di “salvarsi” il prima possibile da quel doppio senso “piccantino” che, nel bene e nel male, ha comunque fatto ridere un po’ tutti.