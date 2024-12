Tennis, errore madornale: tifosi in rivolta, non doveva farlo

Tennis, stavolta li ha proprio fatti infuriare: il campione è ufficialmente sotto accusa.

“Gli ultimi mesi sono stati una tempesta silenziosa di evoluzione. Attraverso difetti, rischi e infinite possibilità, la vita rivela la sua bellezza, non nella perfezione, ma nella sua audace imprevedibilità. Cosa ci aspetta? Solo il tempo ce lo dirà”. Già solo la didascalia sembrava suggerire che qualcosa non andasse. Ma, nel caso qualcuno avesse dubbi in merito, il video nel carosello da lui postato dovrebbe averli, ad uno uno, fugati tutti.

Ha lasciato il popolo dei social senza parole il modo in cui Stefanos Tsitsipas, reduce da una stagione non proprio brillante, ha voluto sintetizzare gli ultimi due mesi di questo 2024. Ha racconto le foto e i video per lui più significativi, ne ha fatto un post e li ha dati in pasto al grande pubblico. Senza immaginare, probabilmente, che uno dei contenuti della raccolta potesse sollevare le polemiche che stanno tenendo banco, senza se e senza ma, in questi ultimi giorni.

Tra cartine del Sud America, riflessioni sparse scritte su carte, scorci paradisiaci e selfie allo specchio con la sua dolce metà, Paula Badosa, è spuntato all’improvviso un video che ha destato non pochi timori. Un filmato che sarebbe stato meglio non solo non divulgare, ma non girare, considerato che attivare la fotocamere in certe circostanze è alquanto pericoloso.

Tennis, che pasticcio: arriva la replica, ecco cosa è successo

Il campione greco si è filmato, invece, mentre era alla guida della sua Aston Martin. E non marciava, diciamo così, ad una velocità di crociera, anzi. Man mano che il video va avanti, si vede il contachilometri raggiungere i 276 km/h.

Sarebbe stato rischioso in ogni caso, ma ancor di più così. La reazione del popolo dei social, dunque, è stata immediata. In tanti hanno insinuato che questa clip sia l’emblema dei problemi personali che, probabilmente, sta attraversando Stefanos. Qualcuno ha parlato di “follia”, sottolineando quando diseducativo fosse questo video.

Poi, però, alla luce di tali polemiche, puntuale è arrivata la risposta del diretto interessato, che ha così commentato la furia social a lui indirizzata tramite un commento su Instagram, in calce al video stesso. “Il video che mostra l’Aston Martin a velocità superiori a 250 km/h – queste le parole del tennista – è stato registrato su una strada dritta e chiusa all’interno di un circuito automobilistico professionale, garantendo l’attuazione di tutte le misure di sicurezza“. Una precisazione doverosa, la sua, anche se non siamo certi che basterà a scagionarlo dalle accuse mosse nei suoi riguardi negli ultimi giorni.