Gratta e vinci, non si parla d’altro: incredibile scoperta

Gratta e vinci, la sorpresa è doppia: un regalo sotto la saracinesca.

I bar sono così: c’è gente che va, gente che viene, clienti che vanno di fretta, altri che sostano più a lungo davanti al bancone per scambiare due chiacchiere con i proprietari e con il personale addetto a servirli. Va da sé, dunque, che sia difficilissimo, quando accade, identificare chi, tra le tante persone che hanno varcato l’ingresso dell’attività, possa essersi assicurato una vincita.

Nino Giarrizzo, ad esempio, non ha la più pallida idea di chi possa essere stato baciato dalla dea bendata all’interno del locale che gestisce. Sa solo che il suo Cordial Bar di via Trieste, a Messina, ha fatto da teatro, per l’appunto, ad una gran bella vincita. Notizia di cui il titolare, naturalmente, si è subito rallegrato, perché in fondo, si sa, certi avvenimenti finiscono sempre per fare un po’ di pubblicità alle attività in cui la fortuna ha deciso di fare tappa. E per attirare a sé nuovi clienti che sperano, non si sa mai, che la Signora si fermi un po’ più a lungo tra quelle mura.

Ma veniamo a noi. Nell’attività, da qualche giorno a questa parte, non si parla d’altro. Non capita tutti i giorni, del resto, che qualcuno, spendendo l’irrisoria cifra di 5 euro, porti a casa mezzo milione. Questo è esattamente quello che è accaduto al Cordial Bar, con un curioso aneddoto, però, a fare da contorno e a rendere ancor più speciale questa storia.

Gratta e vinci, è passata da qui: conferma immediata

Quando, il 5 dicembre scorso, il signor Nino si è recato come sempre in via Trieste per aprire il suo bel bar, non poteva credere ai suoi occhi. Sotto la saracinesca, qualcuno aveva infilato un biglietto.

“Grazie Nino – c’era scritto su quel pezzo di carta – il biglietto vincente me lo hai staccato proprio tu dal blocchetto“. Giarrizzo ha capito tutto quando, qualche ora dopo, ha ricevuto comunicazione del fatto che al suo bar era stato acquistato un Gratta e vinci della serie Doppia sfida che si era, poi, rivelato vincente.

“Non ho di certo le fattezze della dea bendata – ha detto alla Gazzetta del Sud – ma sono estremamente felice di aver consegnato io stesso quel biglietto nelle mani del fortunato vincitore. Non ho idea di chi possa essere, da qui la mattina passa sempre un sacco di gente. Chiunque sia, spero che abbia davvero bisogno di quei di soldi e che li usi con intelligenza, magari facendo anche del bene“.