Getafe-Espanyol, Liga: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Getafe-Espanyol è una partita valida per la sedicesima giornata della Liga e si gioca lunedì alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

La sedicesima giornata della Liga spagnola va in archivio con un delicato scontro salvezza tra due squadre che attualmente annaspano nei bassifondi della classifica, Getafe ed Espanyol. Tredici punti per gli uomini di José Bordalas ed altrettanti per i catalani (con una gara in meno): numeri troppo esigui per poter sperare di abbandonare presto la zona retrocessione. Peggio hanno fatto solamente Valencia e Valladolid, che occupano desolatamente gli ultimi due posti.

Il Getafe in settimana ha faticato anche contro il modestissimo Orihuela, che milita nella quarta categoria del sistema calcistico spagnolo, superando il turno di Coppa del Re soltanto dopo i calci di rigore (i tempi regolamentari e supplementari erano terminati 0-0). Qualche giorno prima, invece, era arrivata una scontata sconfitta con un Real Madrid (2-0) bisognoso ed affamato di punti, che ha chiuso i giochi già nel primo tempo con Bellingham e Mbappé. Da ottobre in poi le uniche vittorie del Getafe restano dunque quella in campionato con l’Alaves ed in Coppa del Re con il Manises. L’Espanyol, al contrario, è tornato a vincere nell’ultimo turno dopo 4 sconfitte consecutive, piegando 3-1 il Celta Vigo a Barcellona (in gol anche l’ex centravanti di Bari, Frosinone e Napoli Cheddira). La Liga è l’unico pensiero degli uomini di Manolo Gonzalez, in settimana eliminati clamorosamente dalla Coppa del Re da una squadra di Segunda Federacion, il Barbastro (2-0). L’Espanyol a Getafe non potrà contare sull’ex difensore della Roma Kumbulla, ma mancheranno all’appello anche Gragera e Calero. Bordalas invece in attacco si affiderà a Yildirim, sostituto di Borja Mayoral.

Come vedere Getafe-Espanyol in diretta tv e streaming

La sfida tra Getafe ed Espanyol, valida per la sedicesima giornata della Liga spagnola, è in programma lunedì alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il segno “Under 2.5” è quotato a 1.40 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il pareggio è quotato invece a 3.15 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Il pronostico

Si profila uno scontro salvezza molto equilibrato tra due squadre in difficoltà e che dovranno probabilmente sudare per raggiungere il loro obiettivo stagionale: la permanenza in massima serie. Il Getafe, che ha perso una sola volta davanti al proprio pubblico quest’anno, dovrebbe riuscire ad evitare quantomeno la sconfitta in una gara in cui il numero dei gol complessivi sarà verosimilmente inferiore a tre.

Le probabili formazioni di Getafe-Espanyol

GETAFE (4-2-3-1): David Soria; Iglesias, Djené, Alderete, Diego Rico; Arambarri, Milla; Nyom, Uche, Carles Pérez; Yildirim.

ESPANYOL (4-3-3): Joan García; El Hilali, Sergi Gómez, Cabrera, Oliván; Kral, Justin Smith, Lozano; Jofre, Cardona, Puado.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0