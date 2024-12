West Ham-Wolverhampton, Premier League: tv, probabili formazioni, pronostico

West Ham-Wolverhampton è una partita valida per la quindicesima giornata di Premier League e si gioca lunedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

L’avventura di Julen Lopetegui al timone del West Ham è agli sgoccioli. Il tecnico basco, che in estate fu vicino anche al Milan, è a un passo dall’esonero: dall’Inghilterra si vocifera che l’ultima spiaggia sarà la sfida con il Wolverhampton (guarda caso sua ex squadra) al momento un vero e proprio scontro salvezza.

In caso di mancata vittoria coi Wolves il club probabilmente rimuoverà l’ex allenatore del Siviglia dall’incarico: sarebbe intollerabile, infatti, un altro passo falso dopo le due pesanti sconfitte con Arsenal (2-5) e Leicester (3-1), in cui è emersa per l’ennesima volta in stagione la fragilità difensiva degli Hammers, che contro Gunners e Foxes hanno incassato ben 8 gol complessivi. I londinesi, costruiti per lottare per un posto in Europa, dopo 14 turni sono quattordicesimi, a +6 sulla zona rossa. Oltre a qualche vittoria sporadica, Antonio e compagni hanno rimediato ben 7 k.o. e di conseguenza rimangono lontani dalla parte sinistra della classifica. Non sono ammessi errori contro una squadra che annaspa nei bassifondi della graduatoria e che, proprio come il West Ham, viene da due brutte sconfitte con Bournemouth ed Everton, che hanno avuto la meglio sui nero-oro di Gary O’Neil rispettivamente per 4-2 e 4-0. Subito disperso, dunque, l’entusiasmo per le due vittorie con Southampton e Fulham, che avevano permesso al Wolverhampton, fino a quel momento disastroso, di rialzare la testa e muovere una classifica che continua ad essere preoccupante.

Il pronostico

West Ham leggermente favorito ma, alla luce dell’ormai proverbiale discontinuità degli Hammers, quella del London Stadium potrebbe essere una partita tirata e tutt’altro che scontata. Probabile che il Wolverhampton riesca a segnare almeno una rete.

Le probabili formazioni di West Ham-Wolverhampton

WEST HAM (4-2-3-1): Fabianski; Wan-Bissaka, Mavropanos, Kilman, Emerson Palmieri; Soler, Paquetà; Bowen, Soucek, Kudus; Fullkrug.

WOLVERHAMPTON (4-2-3-1): José Sa; Semedo, Lemina, Toti Gomes, Ait-Nouri; André, Joao Gomes; Bellegarde, Cunha, Gonçalo Guedes; Strand Larsen.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1