Monza-Udinese, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Monza-Udinese è una partita valida per la quindicesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Una sola vittoria in quattordici giornate, penultimo posto in classifica – solamente il Venezia ha fatto peggio – e un attacco che segna con il contagocce (è il terzo meno prolifico del torneo). Dopo due campionati all’insegna della più totale tranquillità – salvezze conquistate con largo anticipo ed Europa neppure così tanto lontana – il Monza è tornato a convivere con il rischio retrocessione.

I brianzoli, che rispetto alla scorsa stagione hanno perso dei pezzi importanti – uno su tutti il tecnico Palladino, ora sulla panchina della Fiorentina – non riescono a svoltare e nelle prossime partite Alessandro Nesta, allenatore dei biancorossi dall’estate scorsa, dovrà fare il possibile (ed inventarsi qualcosa) per evitare l’esonero. Il suo Monza non vince da metà ottobre – unico successo nello scontro diretto con il Verona – e nelle ultime due giornate non è andato al di là di due pareggi con Torino e Como. Non fa testo la partita di Coppa Italia giocata in settimana: la testa era logicamente al campionato ed il pesante 4-0 con il Bologna non ha fatto poi così rumore. Sarà fondamentale, invece, fare punti nel match casalingo con l’Udinese, che chiude il quindicesimo turno di Serie A. I friulani non sono più quelli di inizio campionato: anche loro non vincono da più di un mese e dalla vittoria con il Cagliari hanno ottenuto un solo punto (pareggio con l’Empoli). Una settimana fa si sono arresi al Genoa (0-2) dopo essere rimasti in 10 uomini al 4′ per via dell’assurda espulsione del difensore Touré, protagonista in negativo dell’incontro.

Monza-Udinese: le ultime notizie sulle formazioni

Due recuperi fondamentali per Nesta, che in difesa ritrova Izzo dopo la squalifica e può tornare a schierare il figlio d’arte Maldini, assente in coppa per un affaticamento muscolare. Lui e Mota supporteranno il centravanti Djuric dalla trequarti, anche se in panchina chiedono spazio pure Ciurria e Sensi. Ballottaggio sulla fascia destra tra Birindelli e Pedro Pereira.

In casa Udinese gli indisponibili sono Payero e Sanchez, mentre Touré è squalificato dopo il rosso rimediato la scorsa settimana. Runjaic a sinistra sceglierà Kamara (in ballottaggio con Zemura), in difesa invece è pronto a rientrare Bijol, che ha scontato un turno di squalifica. In attacco Davis e Thauvin.

Come vedere Monza-Udinese in diretta tv e in streaming

La sfida tra Monza e Udinese, in programma lunedì alle 20:45 all’U-Power Stadium di Monza, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Si sfidano due squadre in difficoltà, la cui ultima vittoria risale ormai ad un mese e mezzo fa. La sensazione, ad ogni modo, è che sia il Monza ad avere più bisogno di punti. Nonostante non vincano all’U-Power Stadium da 11 partite, i brianzoli dovrebbero riuscire ad evitare quantomeno la sconfitta.

Le probabili formazioni di Monza-Udinese

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Pablo Marì, Carboni; Birindelli, Bianco, Bondo, Kyriakopoulos; Maldini, Mota; Djuric.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Zarraga, Kamara; Thauvin, Davis.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1