I pronostici di lunedì 9 dicembre: Serie A, Liga e Premier League

I pronostici di lunedì 9 dicembre: ci sono i posticipi di Serie A, Liga e Premier League, si gioca anche in Turchia e altri campionati minori.

La quindicesima giornata di Serie A si chiude questo lunedì con il posticipo tra Monza e Udinese. Si sfidano due squadre in difficoltà, la cui ultima vittoria risale ormai ad un mese e mezzo fa. La sensazione, ad ogni modo, è che sia il Monza ad avere più bisogno di punti. Nonostante non vincano all’U-Power Stadium da 11 partite, i brianzoli dovrebbero riuscire ad evitare quantomeno la sconfitta.

Anche il posticipo del lunedì di Premier League mette di fronte due squadre che se la passano male e che hanno posizioni di classifica preoccupanti, West Ham e Wolverhampton. West Ham leggermente favorito ma, alla luce dell’ormai proverbiale discontinuità degli Hammers, quella del London Stadium potrebbe essere una partita tirata e tutt’altro che scontata. Probabile che il Wolverhampton riesca a segnare almeno una rete.

La sedicesima giornata della Liga spagnola va in archivio con un delicato scontro salvezza tra due squadre che attualmente annaspano nei bassifondi della classifica, Getafe ed Espanyol. Il Getafe, che ha perso una sola volta davanti al proprio pubblico quest’anno, dovrebbe riuscire ad evitare quantomeno la sconfitta in una gara in cui il numero dei gol complessivi sarà verosimilmente inferiore a tre.

I pronostici sulle altre partite

Il Veggente ha inoltre scelto queste partite da “over 2,5” e “gol” (entrambe le squadre segnano): Jong Ajax-De Grafschap e Jong PSV-Roda di Eerste Divisie, Northampton-Peterborough di League One, Hapoel Beer Sheva-Beitar Jerusalem del campionato israeliano e Gaziantep-Rizespor della Super Lig turca.

Pronostici: la scelta del Veggente

• West Ham vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in West Ham-Wolverhampton, Premier League, ore 20:45

Vincenti

Monza o pareggio (in Monza-Udinese, Serie B, ore 20:45)

(in Monza-Udinese, Serie B, ore 20:45) Getafe (in Getafe-Espanyol, Liga, ore 21:00)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Jong Ajax-De Grafschap, Eerste Divisie , ore 20:00

, ore 20:00 Jong PSV-Roda , Eerste Divisie , ore 20:00

, , ore 20:00 Northampton-Peterborough, League One, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Hapoel Beer Sheva-Beitar Jerusalem , Israele , ore 19:30

, , ore 19:30 Gaziantep-Rizespor , Super Lig, ore 18:00

, Super Lig, ore 18:00 West Ham-Wolverhampton, Premier League, 21:00

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 12.50 GOLDBET ; 12.46 SNAI; 12.50 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• West Ham vincente e almeno un gol per squadra in West Ham-Wolverhampton, Premier League, ore 21:00